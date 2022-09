Rama: Gati t’i mbështesim të rinjtë në Kukës që duan të bëjnë agroturizëm, fitojnë më shumë se në Angli

12:21 27/09/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama ka bërë sot bilancin për sezonin turistik veror. Gjatë fjalës së tij, Kryeministri Rama është ndalur dhe tek ata shqiptarë që zgjedhin të marrin rrugët e emigracionit klandestin në Angli. Kryeministri Rama ka thënë se nëse ata ndërtojnë një agroturizëm në Kukës do të fitojnë shumë më shumë se në çfarëdolloj pune që të bëjnë në Angli.

Edi Rama: Është kollaj të qeshësh, të manipulosh dhe të helmosh. Unë e përsëris që gjithë ata që paguajnë nga 30 mijë paund për të marrë rrugët e frikshme të emigracionit klandestin duke ia lënë të gjithë kursimet në dorë trafikantëve në kërkim të një parajse që nuk kanë për ta gjetur në Angli, me ato 30 mijë paundë mund të bëjnë ekonominë e tyre atje në Kukës. Këtë e them bazuar në çfarë kam parë në realitetin e shumë agroturizmave që janë ndërtuar. Le të shkojnë e t’i pyesin. Ne jemi gati t’i mbështesim të gjithë ato të rinj në Kukës që duan të bëjnë agroturizëm në Kukës. Fitojnë nga ai agroturizëm shumë më shumë nga se ç’do të fitonin nga çdo punë në Angli, ky është fakt dhe nga ana tjetër është fakt që agroturizimi po jep rezultat për ata që e kanë marrë përsipër, është një e ardhur e sigurtë dhe do të jetë një e ardhur gjithnjë e rritur në Shipëri e cila do të bëhet kamione e Ballkanit në turizëm. Jemi mjaftueshmërisht afër po të kemi parasysh progresin./tvklan.al