Rama: Gjiri i Vlorës do të “pushtohet” nga varkat me vela që nga 6 Korriku për 4 ditë rresht

17:29 29/06/2023

Që nga data 6 Korrik për 4 ditë rresht, të gjithë ata që adhurojnë sportet apo kanë dëshirë që të sodisin një pamje romantike si ajo e varkave me vela, mund të kalojnë nga Orikumi.

Kryeministri i vendit, Edi Rama bën me dije se për herë të parë do të garojnë 2 varka shqiptare.

“Për 4 ditë rresht prej 6 Korrikut Gjiri i Vlorës do të “pushtohet” nga varkat me vela të cilat do të nisen nga Brindizi. Një ngjarje sportive që këtë verë mbush 12 edicione që për këdo që adhuron sportet e ujit ose ka dëshirë të sodisë një pamje romantike si ajo e varkave me vela mund të kalojë nga Marina Orikum në këto ditë, ku për herë të parë do të garojnë dy varka shqiptare”, shkruan Kyeministri Rama./tvklan.al