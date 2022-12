Rama: Gjithë ajo “stuhi” për kilometrat te Unaza e Re ishte e kotë

22:00 21/12/2022

Pas akuzave të opozitës për “Inceneratorët”, kryeministri i vendit Edi Rama tha nga foltorja se për konkluzione të tilla duhen sjellë prova.

Rama u ndal dhe tek akuzat për vonesa në veprat publike duke iu drejtuar deputetit demokrat Xhelal Mziu. Ai u shpreh se Mziu është ndër të paktët nga opozita që ka kompetencën të flasë për vepra publike, duke shtuar se çdo gjykim për një projekt duhet të vijë duke parë punën konkrete.

Kreu i qeverisë deklaroi po ashtu se edhe akuzat e opozitës për kilometrat tek Unaza e Re ishin të kota dhe të pabaza.

Rama: S’mund të thuhen këto gjëra! Bëtë gjithë ato akuza dhe në fund fare unë ju thashë me shumë mirësi ma jepni provën mbi bazën e së cilës ju e nxirrni këtë konkluzion dhe ju dolët këtu dhe folët përçart. Përmendët ca emra që unë as si njoh as si kam takuar kurrë. More fare, fare, fare! Sado të çuditesh ti, fare!

Unë se kam problem të them dhe e kam takuar apo se kam takuar. Se nuk ka rëndësi se e takon dikë por çfarë bën me atë që takon. Por unë ju kuptoj mirë juve, që vini këtu dhe bëni akuza ekstreme penale, pa fakte, me bindje. Sepse i bëni vetë! Ndryshe mua nuk më shkon mendja! Se nuk i bëj këto gjëra që të të akuzoj për çudira. Prandaj thashë ose bën vetë ose je idiot.

Asnjë mundësi tjetër nuk shoh dhe meqë dola këtu, mora disa shënime nga parafolësi, e dëgjova me shumë vëmendje zotin Xhelal sepse pavarësisht pozicioneve shumë të ndryshme dhe të kundërta mendoj që është nga të paktit nga ana juaj që ka kompetencën të flasë për vepra publike. Se ka bërë për hir të vërtetës!

Zoti Xhelal, po ju jap disa shifra sepse nuk është mirë që dikush si ju që e dini ç’janë kantieret dhe punët publike të bëni të njëjtën propagandë vulgare, kilometrat kaq, kilometrat aq. Kilometri kushton kaq, kilometri kushton aq, ose afati kaq afati aq.

Për të gjykuar për një projekt duhet të gjykosh mbi atë projekt, nuk mund ta kesh një kilometër si masë teritali, që ky lloj teritali është kaq metri dhe është për të gjithë njësoj. Dhe për të gjykuar mbi afatet përsëri duhet të kësh një punë përpara dhe të thuash pse është vonuar, pse s’është vonuar.

Po ju jap Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe po ju jap një nga veprat më të mëdha publike të realizuara atje, mbase ju e dini por është mirë për publikun, është mirë për argumentin.

Projekti i nisur në vitin 1982, gjithë procesi, projektime, tenderime çojnë në hapjen e kantierit në vitin 1991. Parashikimi për përfundimin në vitin 1998, vlera e parashikuar 7.4 miliardë dollarë për 272 kilometra, nga të cilat 12 km rrugë në Boston. Duhet të mbaronte në ’98-ën dhe me 7.4 miliardë përfundoi në dhjetor të 2007-ës me 21.5 miliardë. Pra nga ’82-i në 2007-ën, që do të thotë se kohëzgjatja e një vepre dhe arsyet e saj ku ajo shtyhet e stërshtyhet janë të gjitha për t’u parë te vepra e vet. Nuk mund të nxirren konkluzione nga larg. Se besoj qe të gjithë e kanë kuptuar se gjithë ajo stuhi që u ngrit te Unaza e Re që një kilometër kushton kaq ishte një furtunë kot. Sepse ai nuk është një kilometër rrugë e shtruar në një fushë që shkon në vijë të drejtë, është gjithë ajo me hyrje dalje./tvklan.al