Rama: Heqim të gjitha tarifat doganore për Kosovën

22:57 19/06/2022

“Nuk mund t’a bëjmë këtë vetëm me “Ballkanin e Hapur”“

Kryeministri Edi Rama u tregoi sipërmarrësve në Kosovë vendimin që ka marrë qeveria shqiptare për të hequr të gjitha tarifat doganore për mallrat e tyre që do të futen në vendin tonë.

“Të gjitha mallrat nga Kosova do të vijnë në Shqipëri pa asnjë tarifë doganore, përveç asaj të skanimit që është një histori e vjetër dhe e pashmangshme edhe për disa vite për shkak të një koncensioni të dhënë shumë vitë më parë. Shpresoj që edhe qeveria e Kosovës ta bëjë reciprokisht.”

Rama tha se një pikë e dakordësuar për mbledhjen e përbashkët të qeverive të së hënës ishte edhe krijimi i linjave të gjelbra në dogana për kompanitë e licencuara, por që ishte hequr nga Kosova.

“Ne duam që të kemi një marrëveshje me qeverinë e Kosovës, siç e kemi me Ballkanin e Hapur për të pasur korridoret e gjelbra të Operatorëve Ekonomikë të Autorizuar, të cilët kalojnë pa asnjë ndalesë. Do duhet të firmosej nesër, nuk e di për çfarë arsyeje u shty nga ana e qeverisë së Kosovës, por pavarësisht kësaj, ne na duhet ta bëjmë një orë e më parë këtë gjë.”

Atyre që e akuzojnë se me nismën Ballkani i Hapur po i jep Serbisë dominimin e tregut, Rama u kujtoi rritjen e shkëmbimeve tregtare që Beogradi ka me Prishtinën vitet e fundit.

“Është shumë për të qeshur e për të qarë kur Ballkanin e Hapur e trajtojnë si një instrument qe do marrë Serbia tregun, ndërkohë që po të shikosh volumin tregtar të Serbisë, rritjen më të madhe e ka këtu.”

Kreu iqeverisë u premtoi sipërmarrësve nga Kosova që në një takim tjetër në Tiranë do të diskutonin të gjitha shqetësimit e tyre për të rritur bashkëpunimin tregtar mes vendeve.

