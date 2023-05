Rama: Historia e pronave në Himarë ka marrë drejtim, nuk i solla unë njerëzit nga fundi i botës që u bënë pronarë

Shpërndaje







17:03 06/05/2023

Nga Himara ku kërkoi votën për kandidatin socialist Jorgo Goro, Kryeministri Edi Rama foli edhe për zgjidhjen e problemit të pronave në këtë zonë.

Çështja e pronës ka marrë drejtim, tha Kryeministri, e një pjesë e rasteve janë zgjidhur.

E duke folur për këtë temë, Rama nuk la pa sulmuar as kandidatin e koalicionit opozitar “Bashkë Fitojmë” Fredi Beleri.

“Historia e pronave ka marrë drejtimin e himariotëve, të gjithëve. Dhe ky topi ishte në një grup pune gjoja dhe ju thoshte atyre se kemi folur me gjithë komunitetin e himariotëve që janë me prejardhje dhe që janë pjesë e komunitetit grek në Amerikë, kemi folur me ta, dhe ju thoshte po u zgjidh historia e pronave ne nuk e fitojmë më bashkinë, domethënë ky. Nuk e do ky historinë e zgjidhjes së pronave. Ndërkoha është zgjidhur, ka ligjin, ka rregullat. Ka plot që s’i kanë marrë akoma. Por ju them një gjë. Një garanci keni nëqoftëse s’doni t’ju ikin pronat për lesh. Mua, PS dhe këtë këtu. Se nuk ja u solla unë njerëzit nga fundi i botës dhe dalin pronarë, që dalin me letra dhe e kanë parë Himarën për herë të parë kur morën pushtetin në Tiranë. E dini mirë ju kush janë e si janë. Nuk jeni më njerëz pa njerëz që vijnë ja u marrin nga Tirana si të duan”, u shpreh Kryeministri Edi Rama. /tvklan.al