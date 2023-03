Rama: Humbja e burimeve njerëzore, alarm

Shpërndaje







15:44 13/03/2023

Aleancë me biznesin për të rritur pagat

Në këto 10 vite motoja e qeverisë Rama ka qenë punë ka por mungojnë profesionistët, por vetë Kryeministri ngre alarmin se tanimë situatë po përkeqësohet në pikën që punë ka por nuk ka më burime njerëzore.

Për të ndaluar largimin e shqiptarëve jashtë vendit ai kërkon një aleancë me sektorin privat për të rritur pagat dhe vlerësuar profesionistët përpara se të jetë shumë vonë.

“Të gjitha këto që pamë këtu rrezikojnë të mbeten e shkuara dhe këtu nuk bëj asnjë ekzagjerim. Rrezikojnë të mbeten e shkuara në rast se ne nuk ngremë peshë një frymë të përbashkët mes sektorit publik dhe sektorit privat. Sipërmarrja nuk mund të vazhdojë që t’i japë të punësuarve të vet një pjesë të pagës përmes bankës e një pjesë të pagës nën dorë, sipërmarrja nuk mund të vazhdojë që t’i nënpaguajë të punësuarit në raport me atë që është produktiviteti i vet, të mos bëjnë gjithçka për punonjësit e tyre sepse ajo që ka filluar sot të ndjehet është vetëm alarmi i fundit; humbja e burimeve njerëzore. Ajo që deri dje ishte një problem, sot rrezikon të kthehet në një sëmundje të pashërueshme. Problemi që kishte vende pune dhe nuk kishte profesionistë, sot rrezikon të kthehet në një problem që nuk ka punëtorë”.

Vetë qeveria Rama thotë se ka marrë vetëm brenda këtij viti hapa shumë të rëndësishëm për rritjen e pagave në sektorin publik, duke nisur nga paga minimale që premton se deri në fund të mandatit do të shkojë në 45 mijë Lekë.

“Sot ne kemi vendosur që në fund të Prillit, paga minimale për të gjithë ata që jetojnë me pagë minimale të jetë 40 mijë lekë të reja por kemi vendosur që në vitin 2025, kur objektivi i programeve elektorale të të gjitha partive në Shqipëri, e përsëris këtë jo për ndonjë arsye tjetër, por që mos na dalin na bëjnë ato që sidoqoftë ata do t’i bëjnë, ka qenë siç thashë, 38 mijë lekë maksimumi, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës, pra deri në fund të këtij viti ne do të paguajmë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të diferencës nga paga aktuale tek 40 mijë lekëshi, pastaj nga 40 mijë lekëshi tek 42 apo 43 mijë lekëshi tek 45 mijë lekëshi”.

Por ai lajmëron se dhe për pagën mesatare do të ketë një ndërhyrje.

“Kjo do të thotë që tani në javët, muajt në vijim do të kemi një rritje të përgjithshme për të garantuar që paga mesatare nuk qëndron aty ku është sepse duhet të mbajë një balancë midis minimales dhe mesatares kështu që jemi duke rishikuar tani të gjitha pagat që do të pësojnë rritjen e tyre. Nga ana tjetër kemi në parlament një projektligj për tatimin mbi të ardhurat personale ku do të sanksionojmë në javët e ardhshme me votën e Kuvendit që për asnjë pagë deri në 500 mijë lekë nuk do të ketë asnjë taksë që do të thotë që paga që do të shkojë në arkën e familjes do të jetë më e lartë se ajo që shkon sot si rezultat i taksës”.

Edhe pse ishte i ftuar për të folur për strategjinë e zhvillimit të Bashkisë së Tiranës, Kryeministri u përqëndrua tek planet e qeverisë, duke shprehur sigurinë që Veliaj që do të kandidojë për një mandat të tretë ia del pasi ka mbështetjen maksimale të pushtetit qëndror.

“Bashkia e Tiranës është sektor prioritar i veçantë, se të kesh qenë kryetar i Bashkisë së Tiranës dhe të shohësh këtë prezantim e ke ta pamundur të mos thuash me vete, paç fatin e lali Erit! Dhe natyrisht përgëzoj edhe Erionin për drejtimin, për punën edhe për optimizmin e tij të pashërueshëm”.

E me optimizmin që Rama ia vë në dukje Veliaj prezantoi 10 projektet më të rëndësishme që nëse fiton Bashkia e Tiranë do t’i realizojë në 5 vitet e ardhshme.

“Teatri Kombëtar, stadium Selman Stërmasi, muzeu i artit modern, kampusi unversitar, zona e lirë ekonomike e zhvillimit, qendrën e re të konventave, qendër panairesh, Muzeu i Tiranës, kopshti botanik, pallati sportit”.

Tv Klan