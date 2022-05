Rama i dorëzon medaljen gjeneralit Daniel Wolters

20:01 25/05/2022

Zbulon projektin për një bazë detare të NATO-s në Shqipëri

Për të shmangur përkthimin e keq iu desh të shkelte protokollin duke folur në anglisht gjatë ceremonisë së dhënies së medaljes “Ylli i Madh i Mirënjohjes Publike” Komandantit të Komandës Operacionale të NATO-s, Gjeneral, Tod Daniel Wolters. Momentin e dekorimit e cilësoi privilegj, duke e cilësuar Gjeneralin Wolters avokatin më të mirë të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare.

“Ju lutem, nëse do të çoheshit është ndoshta hera e parë që e ke dëgjuar këtë për aq kohë sa je Gjeneral, sepse zakonisht janë të tjerët që rrinë “gatitu” ndaj urdhrave tuaja. Paçi një jetë të gjatë aq sa marrëdhënia shqiptaro-amerikane. Jam i privilegjuar t’ju jap këtë që është ylli i Heroit tonë Kombëtar e që ka brenda shqiponjën tonë si shprehje e mirënjohjes së përjetshme të këtij vendi ndaj jush dhe sigurisht ndaj gjithçkaje që ju përfaqësoni.”

Duke i cilësuar gur themeli marrëdhëniet mes Shqipërisë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kryeministri zbuloi edhe projektin e radhës, atë të një baze detare të NATO-s në vendin tonë.

“E lashë për këtë moment për t’i thënë Gjeneralit që nesër do kemi mundësi t’i tregojmë disa prej ideve dhe në këto kohë mjaft specifike, mjaft të rrezikshme, besoj se ai përsëri do të konsiderojë, ndoshta nuk është ide e keqe, për të pasur një bazë detare të fjalës së fundit të NATO-s në Shqipëri. Na takon ne që t’i paraqesim projektin atij dhe t’i tregojmë atë për çka kemi punuar dhe ndoshta pastaj ai, sërish, qysh prej fillimi, do jetë avokati dhe mbështetësi i kësaj ideje.”

I mallëngjyer e i pakursyer në vlerësime, Gjenerali Wolters e cilësoi Shqipërinë vëllain e madh të Aleancës, ndërsa Kryeministrin inspirues për të.

“Shqipëria është vëllai i madh në rajonin tonë të NATO-s. Vendet e tjera në rajon ngrihen çdo mëngjes dhe ajo çka bëjnë është të shohin vendin tuaj dhe të dinë se ku do të drejtohen dhe të dinë se çfarë do të bëjnë dhe kjo përgjegjësi është përgjegjësi e jashtëzakonshme dhe ajo çfarë kam parë qysh prej 2016-s e deri tani, kam parë rritjen dhe rritja nën udhëheqjen tuaj është rritur në mënyrë të jashtëzakonshme dhe është në fakt reflektimi i njerëzve që drejtoni, por gjithashtu dhe elementit njerëzor që ju e cekët. Ju Kryeministër në këto 61 vite të shkurtra të jetës sime jeni mishërimi më i madh i kësaj udhëheqje. Ka shumë karakteristika unike tuaja dhe këtë e them si një kompliment i jashtëzakonshëm.”

Gjenarali Wolters vlerësoi kontributin e Shqipërisë krah Aleancës të Atlantikut të Veriut, duke veçuar stërvitjen e më të madhe pas Luftës së Dytë Botërore “Defender 21”, në të cilën u angazhuan 3100 trupa të NATO-s dhe 960 ushtarë shqiptarë.

