Edi Rama: Nuk kemi kohë për të humbur me protestën, koha do të tregojë lidhjet ruse të opozitës

21:53 10/11/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama ka folur nga selia e PS pas përfundimit të mbledhjes së kryesisë.

Pyetjes së gazetares për protestën e organizuar nga opozita të shtunën ai iu përgjigj se nuk kanë kohë për të humbur me protestën e thirrur prej atyre që kanë marrë gjysmë milioni dollarë për protesta të kësaj natyre në të kaluarën dhe se koha do tregojë se ata nuk i kanë shkëputur marrëdhëniet me rublat ruse.

Gazetarja: Për të rrëzuar qeverinë opozita ka organizuar të shtunën një protestë, ju diskutuat për protestën dhe jeni të përgatitur për çdo lloj skenari?

Edi Rama: Nuk kemi asnjë lloj minute për të humbur me protestën e thirrur prej atyre që kanë marrë gjysmë milioni dollarë për protesta të kësaj natyre në të kaluarën. Koha do të tregojë që lidhjet e tyre me likuiditetet ruse nuk janë ndërprerë. Do ta shikoni, nuk kam asgjë përveçse një keqardhje të madhe për gjithë ata që do t’iu shkojnë nga mbrapa duke menduar se kushedi se për ça po shkojnë, por thjesht po tërhiqen prej hunde nga përfaqësuesit më të zymtë dhe më të mallkuar të historisë sonë. Të cilët e ndjekin pas këtë vend që prej vitit 1912, ndërrojnë emrin, pamjen, por janë po ata që ka viti 1912./tvklan.al