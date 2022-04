Rama: Imazhet e tmerrshme të civilëve të vrarë në Bucha nga ushtria ruse janë tronditëse

21:44 03/04/2022

Kryeministri i vendit Edi Rama përmes një postimi në Twitter, ka reaguar në lidhje me imazhet e bëra publike sot të civilëve të vrarë në Bucha të Ukrainës.

Rama shkruan se imazhet janë tronditëse dhe duhet bërë gjithçka që të hetohen këto krime të tilla të tmerrshme.

“Imazhet e tmerrshme të civilëve të vrarë në Bucha të Ukrainës, nga ushtria ruse janë tronditëse. Duhet bërë gjithçka për një hetim të pavarur të krimeve të tilla të tmerrshme. Asgjë nuk mund të justifikojë një mizori të tillë. Sa dhimbje dhe sa turp”, shkruan Rama.

