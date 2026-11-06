Për të shmangur të gjithë ngarkesën e trafikut në dy hyrjet e kryeqytetit, atë nga autostrada Tiranë-Durrës dhe Tiranë-Elbasan, verën e shkuar nisi puna për ndërtimin e bypassit të Tiranës.
E gjithë gjatësia e tij është 21 km dhe aktualisht po kryhen punimet në 10 km e para të financuara nga autoriteti rrugor shqiptar dhe kanë përfunduar 50 përqind e tyre.
Ministri i Infrastrukturës që shoqëroi kryeministrin në inspektimin e punimeve të kësaj vepre shpjegon se 11 km e tjerë do të financohen nga Berzh-i.
Bypass do të mundësojë lidhjen edhe të dy koncesioneve të Korridorit Blu, Thumanë – Kashar me Kashar-Lekaj që ministri premton se do të nisin punimet brenda këtij viti.
Kryeministri premton transparencë për procesin e shpronësimeve për ndërtimet që preken nga projekti.
10 km e para përfundojnë në pranverën e ardhshme ndërsa afati për mbylljen e punimeve për pjesën tjetër prej 11 km qe pritet të nisin në prill, është 24 muaj.
/tvklan.al