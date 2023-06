Rama inspekton punimet në aksin rrugor Thumanë-Kashar, Balluku: Do të udhëtohet me shpejtësi 140 km/h

13:00 09/06/2023

Kryeministri Edi Rama dhe zv/Kryeministrja Belinda Balluku inspektuan punimet në aksin rrugor Thumanë – Kashar, pjesë e “Korridorit Blu”.

Deri më tani në këtë aks janë realizuar 40% e punimeve. Aksi që do të jetë i shpejtësisë së lartë, duke përmbushur të gjitha parametrat e sigurisë rrugore, ndërsa parashikohen edhe një sërë veprash të tjera, si mbikalime, 11 ura, 12 nënkalime e kryqëzime, por edhe rrugë aksesi për qytetarët.

Zv/Kryeministrja Balluku shpjegoi se në aksin Thumanë – Kashar shpejtësia maksimale e automjeteve do të jetë 140 km/h.

“Këtu jemi në gjurmën e Thumanë – Kasharit e pjesës koncensionare, pjesa e parë ku punohet për korridorin Blu dhe punimet kanë ecur shumë mirë. Siç e shikoni, kantieri është plotësisht i angazhuar dhe bëhet fjalë për 40 % të punimeve që tashmë janë të dorëzuara.

Gjurma e rrugës është rreth 21 km, ndërkohë që rrugët paralele që ndërtohen, pasi siç e kemi thënë që në fillim, ne ndërtojmë rrugë paralele për t’i dhënë mundësi qytetarëve që të zgjedhin autostradën e shpejtësisë ku shpejtësia arrin deri në 140 kilometra në orë, por që sigurisht është me pagesë ose rrugët paralele që do të jenë të kategorisë të superstradave që do të jenë pa pagesë. Pra, gjithë Korridori Blu shoqërohet nga rrugët paralele për t’i dhënë alternativë zgjedhjeje qytetarëve.

Rruga paralele është 16 km. Këtu kemi një autostradë, e cila përmbush të gjitha kushtet dhe parametrat që tashmë ne i ndërtojmë këto autostrada, është 2 x 2 korsi plus 2 korsitë e emergjencës. Korsitë normale janë 3.75 metra secila. Vetëm ky projekt, pra projekti i Thumanë – Kasharit do të ketë 11 ura, 12 nënkalime dhe sigurisht ka edhe 2 pjesë të lidhjes së nënkalimeve me disnivel. Procesi më i rëndësishëm për ne është lidhja e Rinasit, e cila do të bashkërendohet me bypass-in e Tiranës”, tha zv/kryeministrja Balluku, teksa shtoi se po punohet që brenda 12 muajsh të jetë e përfunduar si rrugë. /tvklan.al