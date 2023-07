Rama: Inteligjencë artificiale në prokurimet publike, drejtësi dhe e-Albania

14:31 29/07/2023

Pas mbledhjes 2-ditore të qeverisë në Tepelenë, kryeministri i vendit Rama ka zbardhur disa nga projektet e qeverisë, ku ka vënë theksin tek përdorimi i inteligjencës artificiale në sistemin e drejtësisë.

Kryeministri Rama ka shtuar se me inteligjencë artificiale do të ndryshohet komplet procesi i prokurimeve.

Edi Rama: Kemi folur për prokurimet, janë në një nivel tjetër nga se ishin më parë. Ato prodhojnë stres, padrejtësi, prodhojnë dhe një pjesë të rëndësishme të perceptimit të njerëzve për vendin. Me inteligjencë artificiale do të ndryshojmë tërësisht procesin e prokurimeve.

Po ashtu, Rama është shprehur se e-Albania do të transformohet tërësisht dhe do të komunikojë me qytetarët si Chat GPT.

Edi Rama: Jemi duke transformuar e-Albania, e cila do të komunikojë me qytetarët si Chat GPT. Në këtë proces do të fusim dhe bashkëqeverisjen, brenda vitit do të kemi shoqëruesin me zë dhe figurë. E-Albania nuk do të jetë thjesht me shkrim. Këtë proces do ta shtrijmë dhe në të tjerë sektorë.

Kryeministri Rama ka thënë se me drejtësinë është filluar një reformë e inteligjencës artificiale që do të informojë mediat dhe qytetarët.

Edi Rama: Edhe për drejtësinë kemi filluar një reformë të inteligjencës artificiale që do të informojë mediat, personat që të kenë një tjetër instrument të një tjetër niveli për më shumë objektivitet. Janë shumë gjëra që janë duke u gatuar. Të gjitha kërkojnë forcën njerëzore. Rritja e forcës njerëzore, objektivi im kryesor dhe kjo mbledhje ishte në këtë sens./tvklan.al