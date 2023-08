Rama, intervistë për “Kathimerini” për çështjen “Beleri”

19:43 24/08/2023

Kryeministri publikon dialogun me gazetarin grek

Pas akuzave të ngritura nga gazeta greke “Kathimerini” lidhur me rolin që ka luajtur kryeministri shqiptar në çështjen “Beleri”, Edi Rama ka kontaktuar gazetarin dhe i ka kërkuar që t’i marrë edhe atij versionin e fakteve. Është kryeministri Edi Rama ai i cili ka publikuar në rrjetet sociale të gjithë dialogun e zhvilluar me Pavlos Papadhopulos, autorin e artikullit me titull “Lëreni të Betohet”, me të cilin në fund ka rënë dakord të zhvillojë edhe një intervistë ku ai kërkon të jap argumentet e tij për këtë çështje.

“Mendova se nuk është ide e keqe të kontaktoja direkt me ju dhe shpresoj mos të kem gabuar, e po ashtu shpresoj që ju të mos e keni problem krenaroheni të përballeni me “faktet” të cilët ju i ekspozuat në publik pa u interesuar të më pyesnit mua për të dhënë dhe unë versionin tim të historisë.”

Pas këtij mesazhi që kreu i qeverisë shqiptare i dërgoi gazetarit grek, Rama bën të ditur se nuk ka vonuar as përgjigja e tij, i cili sërish sjell në vëmendje argumentat e tij që sipas tij vërtetojnë se Beleri është burgosur padrejtësisht.

“Trajtimi i Belerit është i padrejtë dhe i pandershëm. Ai në radhë të parë u fut në një kurth nga autoritetet, akuza e dhënies së parave për 14 qytetarë është e pambështetur, madje është për të qeshur!“

Në të njëjtën kohë gazetari grek kërkon të sigurohet nëse vërtetë po bisedonte me kryeministrin Rama apo kishte të bënte me një përpjekje për t’u mashtruar nga persona të tjerë.

“Atëherë më lejoni të dyshoj nëse ju jeni vërtet Edi Rama, nëse ju jeni vërtet ai, atëherë unë e pranoj sfidën.”

E pasi gazetari grek bindet në këtë fakt ai dhe kryeministri Edi Rama bien dakord që të zhvillojnë një intervistë mes tyre, ndërsa përcaktojnë dhe teknalitetet sesi ajo do të realizohet.

“Zoti kryeministër ju jeni një zbulim i vërtetë për mua, ky mesazh është më shumë se i mjaftueshëm për ta konfirmuar procesin.”

Intervista e kreut të qeverisë shqiptare do të publikohet në gazetën greke “Kathimerini” ditën e dielë dhe do të transmetohet edhe në llogaritë e kryeministrit Rama në rrjetet sociale.

