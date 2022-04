Rama: Islami, dhuratë për mbarë njerëzimin

Shpërndaje







23:51 26/04/2022

Kryeministri dhe bashkëshortja shtrojnë iftar

Rikthimin në tryezën e iftarit e cilësoi një ndjesi paqeje pas dy vitesh pandemi, ku së bashku me bashkëshorten shtroi një darkë me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit.

“I lehtë dhe i pranuar agjërimi për të gjithë besimtarët. Mirë se keni ardhur dhe shumë faleminderit për praninë tuaj, edhe në emër të Lindës, gjysmës gjithmonë më të mirë timen.”

Në një fjalim përpara të ftuarve, personalitete nga bota e religjionit, politikës, medias, artit e kulturës Kryeministri Rama u ndal tek vlerat që përcjell feja, pavarësisht se cilit besim i përkasim.

“Më ka munguar ky takim sepse prej vitesh tryeza e iftarit ka lënë tek unë një shije të posaçme njerëzillëku duke ushqyer një ndjesi të mirëseardhur paqeje. Nuk do të mungojnë as në këtë rast edhe përqeshjet, edhe përfoljet, të cilat i ushqen një këndvështrim i shtrembër i fesë në tërësi dhe një injorancë ulëritëse mbi islamin në veçanti. Nuk ka nevojë as të jesh mysliman, madje as të jesh hiç fare besimtar në zot, që të ulesh në tryezën e iftarit e të marrësh prej saj ushqimin lehtësues për mendjen dhe për shpirtin”.

Islamin e cilësoi jo vetëm një fe të përqafuar nga myslimanët, por mbi të gjitha një dhuratë për mbarë njerëzimin.

“Jam tronditur nga vlerat njerëzore dhe morale që populli amerikan bashkëndan me Islamin. islami është përveç se një fe e përqafuar ethshëm nga besimtarët myslimanë edhe një dhuratë pa kushte për mbarë njerëzimin. Një dhuratë që është gjynah ta refuzosh në mos si një burim besimi tek Zoti, si një burimi më shumë besimi tek njeriu, tek vetja, tek ai që jo thjesht duhet, por mund të jesh.”

Në respekt të traditës së çdo iftari një lutje pati për këdo që iu bashkua tryezës së shtruar prej tij.

“Të gjithë vëllezërve dhe motrave të besimit islam këtu dhe kudo që ndodhen iu uroj agjërim të lehtë dhe lutje të pranuara! Ndërsa ne të tjerët, uroj qe përtej besimeve të ndryshme dhe mosbesimeve të larmishme të gjejmë me shumë forcë për vetëpërmbajtje dhe arsye për mirëkuptim brenda kufijve të ekzistencës sonë, gjithsesi shumë të përkohshme.”

Gjatë muajit të bekuar të Ramazanit besimtarët myslimanë agjërojnë për 30 ditë, një nga 5 kushtet e besimit Islam.

Tv Klan