Rama jep lajmin e mirë, Zvicra dërgon në Parlament marrëveshjen për Sigurimet Shoqërore mes dy vendeve

16:50 26/08/2022

Kryeministri Edi Rama ka dhënë lajmin e mirë për Shqipërinë me anë të një postimi në rrjetin e tij social ‘Facebook’ qeveria zviceriane ka çuar në parlament për miratim Marrëveshjen për Sigurimet Shoqërore mes Shqipërisë dhe Zvicrës. Miratimi i kësaj marrëveshje në parlamentet e dy vendeve sipas kryeministrit Rama, do të konkretizojë punën disa vjeçare të qeverisësë Republikës së Shqipërisë me institucionet kopetente zvizeriane./tvklan.al