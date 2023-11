Rama: Jo Guantanamo në Shqipëri

23:59 13/11/2023

“Qendra e emigrantëve sipas rregullave të BE”

Kryeministri Edi Rama ka folur sërish për mediat italiane për çështjen e marrëveshjes për marrjen e emigrantëve. Në një intervistë për RAI 2, ai tha se është normale që të ketë larmi pikëpamjesh pasi nuk ka një përgjigje të përbashkët as në BE dhe as brenda partive politike.

Rama u shpreh se nuk do të ketë një Guantanamo në Shqipëri duke siguruar do të jetë një qendër pritjeje siç kërkohet nga rregulloret e BE-së.

“Shqipëria nuk mund të ofrojë zgjidhjen, por mund t’i japë një dorë. Të gjithë duhet të vrapojmë në të njëjtin drejtim. Mbyllja është e padobishme, por edhe hapja pa dallim mund të çojë në pasoja të rrezikshme”, u shpreh Rama.

Tv Klan