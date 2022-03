Rama: Ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private, është 3-fishuar çmimi i hekurit

11:29 19/03/2022

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me fermerët për t’i njohur ata me paketën e rezistencës sociale për të përballuar pasojat e krizës energjetike dhe luftës në Ukrainë.

Kreu i qeverisë tha se në luftë kanë hyrë dy vende që janë edhe dy tregje ndërkombëtare pasi eksportojnë naftë, gaz dhe lëndë të para, nga hekuri tek drithërat.

Rama shtoi se sot në Shqipëri ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private sepse çmimi i hekurit është rritur trefish. Rama u shpreh se është shumë e vështirë që të heqësh investimet pasi më pas vendi futen në një spirale rënieje ekonomike.

“Nuk ka hyrë në luftë një mëhallë me një mëhallë tjetër, nuk ka hyrë në luftë Sukthi me Manzën, por ka hyrë në luftë një fuqi e madhe tregtare për shkak se zotëron një pjesë të konsiderueshme të burimeve natyrore të naftës, gazit dhe të lëndëve të para që nga hekuri e deri tek drithërat siç është Rusia dhe një nga prodhueset kryesore të drithërave, por edhe të hekurit dhe të materialeve të lëndëve të para siç është Ukraina. Janë dy forca të hyra në luftë, por janë edhe dy tregje.

Sot ka ndaluar pjesa më e madhe e investimeve publike dhe private. Pse? Sepse hekuri është rritur trefish. Kontratat tona, për tunelin e Llogarasë dhe investimet e tjera janë me çmimin e hekurit 3 herë më pak. Tani për të vazhduar ata na thonë, ne nuk mund të vazhdojmë kontratën kur këtu, jo për fajin tonë, por për një forcë madhore ka ndodhur kjo se falimentojmë. Çfarë duhet të bëjmë ne? Të shtojmë financat apo të themi stop sa të mbarojë kjo situatë? Shumë njerëz i bien shkurt, lëri investimet, këtu puna është jepi lekë njerëzve. Por lëri investimet është një fjalë goje se domethënë do të thotë ço në shtëpi pa punë mijëra njerëz dhe domethënë hiq dorë nga taksat që do marrësh prej atyre investime. Dhe e treta prano që duke hequr ato investime futesh në një spirale rënie ekonomike se investimet e rrisin ekonominë. Se për të rrit rroga dhe pensione na duhet të rrisim të ardhurat, kush e rrit ekonominë, e rrisin investimet, nuk e rrisin shpenzimet”, u shpreh Rama.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se në bujqësi është e pamundur të shkohet larg duke menduar secili për vete.

“Kur fermerët janë të ndarë, grosistët i përçajnë, i gjejnë të përçarë dhe i torolisin me çmime për një copë bukë. Kur fermerët janë të bashkuar dhe prodhimi është cilësor, atëherë marrin edhe çmime të mira. Ne sot, Shqipëria domethënë punon dyfishin e tokës bujqësore që punonte para 7-8 vjetësh. Ky fakt të bën të kuptosh që Shqipëria ka bërë një hap përpara dhe ka një fuqi shumë më të madhe të shtuar.

Eksportet kanë shkuar thuajse afër gjysmë miliardit ndërkohë që ishin 120 mln. Duke përfshirë dhe peshkimin. Sot jemi në thuajse gjysmë miliardi. Ambicia është të shkojmë deri në 1 mld në fund të mandatit”, u shpreh Rama./tvklan.al