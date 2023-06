Rama: Kërcënimi nuk i vjen Kosovës nga Serbia, por nga reduktimi i marrëdhënies me aleatët

Shpërndaje







11:51 08/06/2023

Kryeministri i vendit, Edi Rama e sheh me shqetësim të madh situatën në veri të Kosovës.

Në një konferencë për mediat, kryeministri Rama thotë se kërcënimi Kosovës nuk i vjen nga Serbia, por nga reduktimi i marrëdhënies me aletatët, në një nivel ku thotë se e humbura e madhe është Kosova.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama thotë se kërcënimi është vetëm në mendjet e politikanëve në Kosovë.

Edi Rama: Jam tejet i shqetësuar për tkurrjen dramatike të Kosovës në sytë e aleatëve dhe për tonet e aleatëve që mund të sjellë pasoja në shumë aspekte duke filluar nga rritja e numrit të trupave në Kosovë, që do të thotë ulje e kapacitetit sovran të Kosovës, ose do të thotë humbje e Kosovës në aspektin e humbjes së një shansi dhe të një mundësie për të integruar veriun në jetën e vet institucionale duke hapur rrugën që veriu të kalojë në kontrollin e trupave të huaja që do të ishte një gjë e tmerrshme nga pikëpamja e interesave tona dhe jo nga ato që shqetësohen të tjerët. Kosova ka që në 1999 që nuk është nën asnjë kërcënim, kërcënimi është vetëm në mendjet e politikanëve në Kosovë dhe është vetëm një mënyrë për të bërë politikë të brendshme duke përdorur hijen e një kërcënimi që nuk ekziston. Serbia nuk ka asnjë fuqi që t’i prekë Kosovës asnjë fije floku.

Nuk është fati i Kurtit në lojë, por i Republikës së Kosovës si e tërë. Dua vetëm suksesin e Kurtit dhe asgjë tjetër, por nuk mund të rri më duke parë në kushtet kur realisht ajo që shoh duhet ndarë me të gjithë sepse është një kërcënim i madh që nuk i vjen Kosovës nga Serbia, por nga reduktimi i marrëdhënies me aleatët në një nivel ku e humbura e madhe është Kosova./tvklan.al