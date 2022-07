Rama: Kërkesë e BE-së hapja e proceseve për të ndëshkuar gjykatës dhe prokurorë të përjashtuar nga vettingu

13:30 19/07/2022

Gjatë konferencës së përbashkët për mediat me Komisionerin e Bashkimit Europian për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Olivér Várhelyi dhe Ministrin e Punëve të Jashtme të Republikës së Çekisë, Jan Lipavský, gazetarja e Tv Klan, Elja Zotka e ka pyetur Kryeministrin Edi Rama se a do të bëhen hetime të thelluara për gjyqtarët dhe prokurorët të cilët nuk e justifikojnë pasurinë e tyre.

Edi Rama: Kërkesa për të hapur procese dhe për ndëshkuar gjykatës dhe prokurorë që janë përjashtuar nga vettingu është një kërkesë e BE dhe është një kërkesë e natyrshme e BE që në këtë rast është në sinkron të plotë me kërkesën e popullit që e mbështeti reformën në drejtësi. Një nga momentet e radha kur shqiptarët tejkaluan partitë dhe mbështetën reformën duke kërkuar përmes vettingut të shkojnë në ndëshkim të të gjithë atyre që e kishin kthyer në pazar sistemin e drejtësisë. Besoj se tanimë e kam mësuar si funksionon BE, Komisioni Evropian dhe se si çdo gjë e shkruar është pjesë e memories së Komisionit dhe çfarë thuhet sot nuk harrohet nesër.

Negociatat për anëtarësim janë në vetvete një instrument transformimi, arsyeja pse i kemi kërkuar ka të bëjë me objektivin për të shkuar në anëtarësim të plotë, por ka të bëjë me faktin që negociatat janë një trasformim, dije që nuk e dëgjon në asnjë realitet tjetër. Komisoneri e nënvizoi që çdo hap me negociatat, duke nisur nga çdo kërkesë përbën një vlerë të shtuar dhe përbën një mundësi të re për të çuar para gjithë aspektet e jetës së vendit.

Këtë pyetje, gazetarja e Tv Klan ia drejtoi edhe Komisonerit të Bashkimit Europian për Zgjerimin dhe Fqinjësinë, Olivér Várhelyi.

Elja Zotka: A do të kërkojë BE të ketë hetime të thelluara për ata që ikën nga sistemi i drejtësisë për shkak se ishin të korruptuar?

Olivér Várhelyi: Sipas metodologjisë së re, klasteri i parë që do të hapet është shteti ligjor, do të fillojmë të punojmë me shtetin ligjor dhe gjendja e gjyqësorit do të diskutohet. Ne nuk kemi për t’u sprapsur në kërkesat tona. Duhet të ketë prova që ka raste që duhen zgjidhur dhe këto duhen zgjidhur./tvklan.al