Rama: Këshillimi Kombëtar, urë për të na bashkuar

Shpërndaje







12:30 26/02/2022

Procesin e Këshillimit Kombëtar që ka nisur me qytetarët, Kryeministri Edi Rama e konsidero një urë për t’u bashkuar me njëri-tjetrin.

Nga Dibra ku zhvilloi një takim me qytetarët, Rama solli në vëmendje atë që po ndodh brenda Partisë Demokratike, ndarjen e demokratëve.

“Këshillimi Kombëtar është një urë për të bashkuar, jo për të ndarë, sepse na iku jeta në këtë vend duke u ndarë. Ju po e shikoni se çfarë po bëhet. Arriti u nda edhe vetë Partia Demokratike, imagjino. Janë ndarje të provokuara nga një grusht njerëzish, janë ndarje të provokuara për arsye dhe qëllime personale, siç është edhe ndarja që shikoni në anën tjetër. Nuk ka aty fare as Shqipëri, as dinjitet, as sovranitet, as e ardhme, asnjë gjë, ato janë të gjitha përralla që janë dy njerëz në hall. Njëri që ka marrë atë që e ka kërkuar me insistim 30 vjet, e ka marrë mbrapsht siç e ka merituar, tjetri që është ai që është që s’ka lidhje që është aty pa lidhje, i ka ngel në dorë ajo punë e tani që duhet ta mbajë me dorë se mban dot”, tha ndër të tjera Kryeministri Edi Rama.

Tv Klan