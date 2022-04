Rama: Kongresi të marrë në konsideratë zgjerimin e Sekretariatit me dy sekretarë të tjerë

Shpërndaje







18:05 06/04/2022

Edi Rama është shprehur se në Kongresin e Partisë Socialiste, e shikon të arsyeshme që të merret në konsideratë zgjerimi i Sekretariatit me dy sekretarë të tjerë.

Gjatë fjalës së tij në Asamblenë e PS-së, kryeministri i vendit ka thënë se diskutimet e hapura në këtë Kongres do të lidhen gjithashtu me funksionimin e mëtejshëm të punës së Sekretariatit dhe me statutin e ri të PS.

Edi Rama: Në sesionin organizativ, sekretari i përgjithshëm do të bëjë paraqitjen e të gjithë punës së bërë nga Sekretariati. Të gjithë sekretarët do të flasin dhe do të raportojnë jo vetëm për atë që kanë bërë, por ashtu siç e kemi lënë në Kongresin paraardhës, për vizionin e tyre lidhur me atë rol si dhe objektivat e tyre për të realizuar atë vizion. Gjë që do të kërkojë në fund dhe miratimin e Kongresit përsa i takon gjithë programit të paraqitur nga sekretarët, ku do të shtoj se me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm, unë e konsideroj të arsyeshme që Kongresi të marrë në konsideratë zgjerimin e Sekretariatit me dy sekretarë të tjerë dhe patjetër diskutimet e hapura do të lidhen dhe me funksionimin e mëtejshëm të punës së Sekretariatit dhe me statutin e ri të PS./tvklan.al