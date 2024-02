Rama: Kosova dhe Serbia, dialog me ndërmjetësimin e BE

13:04 09/02/2024

“Seanca në KS të OKB e pakuptimtë, rëndësi koordinimi me aleatët kryesorë”

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas përplasjes në Këshilin e Sigurimit në OKB të kreut të qeverisë së Kosovës, Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandër Vuçiç për heqjen e dinarit. Sipas tij Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Ishte një seancë pa kuptim.

“Këshilli i Sigurimit i OKB-së është e qartë se nuk është vendi për asgjë që lidhet me Kosovën. Si dy vende sovrane që aspirojnë anëtarësimin në BE, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen plotësisht në dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe të fokusohen në arritjen e marrëveshjeve për qarkullimin financiar, shërbimin postar, taksimin e dyfishtë dhe të gjitha çështjet e tjera që përfitojnë në jetën e përditshme njerëzit zakonshëm, duke siguruar edhe një të ardhme paqësore për brezat e ardhshëm.”

Kreu i qeverisë siguron shqiptarët se do t’i qëndrojë pranë Kosovës në parandalimin e çdo kërcënimi të jashtëm. Nga ana tjeter Shqipëria e ka këshilluar sërish lidershipin kosovar për rëndësinë e koordinimit të ngushtë me aleatët e saj kryesorë.

“Ndërsa qëndrojmë pranë Kosovës në parandalimin e çdo kërcënimi të jashtëm, Shqipëria do të vazhdojë t’i theksojë lidershipit kosovar rëndësinë e koordinimit të ngushtë me aleatët e saj kryesorë. Qëndrimi i palëkundur dhe i vazhdueshëm së bashku me ta tregon ndjenjën e vizionit dhe përgjegjësisë shtetërore, ndërkohë që çdo rast i qëndrimit të vetëm në rrugën e njohjes së plotë e zbeh pozitën e vendit në sferën publike të marrëdhënieve ndërkombëtare.”

Në seancën e mbajtur të Enjten në mbrëmje në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Kurti dhe Vuçiç shkëmbyen akuza të ndërsjellta rreth ndalimit të dinarit serb në Kosovë, ndërkohë që ambasadorët e vendeve perëndimore u kërkuan që të përmbahen nga veprimet e njëanshme që mund të çojnë drejt përshkallëzimit të situatës.

