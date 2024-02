Rama: Kosova po negocion me SHBA e BE, jo me Serbinë

Shpërndaje







23:53 17/02/2024

Nga Mynihu i Gjermanisë gjate punimeve të Konferencës së Sigurisë, kryeministri Edi Rama u ndal te plani franko-gjerman për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë.

“Dua të them atë që është për t’u thënë. Kosova nuk po negocion me Serbinë, pikë. Kosova po negocion me BE dhe SHBA. Ka një plan franko-gjerman. Serbia, me të gjithë progresin, nuk është vend etalon. Ne në Shqipëri dhe të gjithë ne këtu, nuk na pëlqen të gjitha gjërat që bëjmë, por duhet t’i bëjmë nëse duam të jemi bashkë në këtë komunitet. Na duhet të qëndrojmë së bashku. Kemi fqinjë që janë në BE dhe ata nuk duhet të harrojnë që kur kanë të bëjnë me ne, duhet të marrin parasysh edhe marrëdhëniet e fqinjësisë. Serbia duhet të vendosë, por Kosova nuk ka asgjë për të vendosur. Është një vend që është padyshim në këtë komunitet me SHBA dhe BE”.

I pyetur për Greqinë si pengesë për integrimin e Shqipërisë në BE, Rama u përgjigj me nota ironie.

“Jo, ne e dashurojmë Greqinë. Nuk erdha në Mynih për të shqetësuar miqtë e mi grekë, sepse ata ndjekin kudo dhe duan të më shohin, të më dëgjojnë tonin e zërit kur them diçka për jo. Ne e duam Greqinë. Në asnjë mënyrë nuk na hidhni në konflikt me Greqinë. Nuk thashë kafe greke, thashë kafe turke. Kur thashë kafe turke, thashë sepse ka turq në Gjermani”.

Sa i përket çështjes së integrimit, nga Mynihu Kryeministri tha se nuk duhet të mendojmë për datë, por të bëjmë detyrat e shtëpisë.

“Unë mendoj, pikë së pari, që nuk duhet të mendojmë asnjë datë, nuk duhet të mbajmë data në mendje, sepse kam kaluar një traumë me këto data, organizime dasmash, çdo gjë ishte e caktuar, por nusja nuk erdhi kurrë. Na erdhi vetëm një letër që ishte raporti i progresit, ku thuhej iu dashurojmë, por vazhdoni të punoni sepse nuk jemi ende gati të flasim. Asnjë datë. Nuk ka të bëjë me ta, ka të bëjmë me ne. Asnjë nxitim. Negociatat janë transferimi më produktiv, i jashtëzakonshëm i njohurive që një vend mund të marrë për t’u shndërruar me institucione funksionale. Nuk duhet të nxitojmë, duhet t’i bëjmë detyrat e shtëpisë. T’i bëjmë vendet tona njësoj si vendet anëtare”.

Kryeministri Edi Rama, gjatë qëndrimit të tij në Mynih është takuar edhe me ish-Sekretaren amerikane të Shtetit, Hillary Clinton. Rama thekson se Clinton është mike e madhe e Shqipërisë dhe Kosovës.

Klan News