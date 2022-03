Rama: Krenar për ndërtimin e impianteve të prodhimit të energjisë. Para ligjit kush përdor detyrën shtetërore për përfitim personal

19:02 30/03/2022

Kur vjen puna të inceneratorët, Kryeministri Edi Rama ripërsërit qëndrimin se është krenar për këto vepra, të cilat në fakt thotë ai, janë impiante të prodhimit të energjisë. Ndërsa sa i takon personave të akuzuar për korrupsion, mes të cilëve tashmë edhe deputeti socialist Alqi Bllako, Rama është i prerë kur thotë se kushdo që përdor detyrën shtetërore për përfitime personale duhet të përballet me ligjin dhe thekson se përgjegjësia është individuale.

“Ne nuk kemi ndërtuar inceneratorë, ne kemi ndërtuar impiante të prodhimit të energjisë. Unë jam shumë krenar për ato vepra, veprat janë aty. Është një punë kaq e rëndësishme sa sot territore të tëra të Shqipërisë që deri dje ishin mbytur nga plehrat, marrin frymë sërish. Dhe nëse në këtë proces, apo në çdo proces tjetër individë të caktuar, përveçse bëjnë punën e shtetit, bëjnë edhe punën e xhepit të tyre kjo nuk ka lidhje as më programin e qeverisë, as me qëllimte e qeverisë, as me projektin vetë, as me rezultatin. Kjo ka lidhje me një cenim të ligjit dhe ka lidhje me një përgjegjësi që në rast se drejtësia e nxjerr në pah do të thotë që duhet të jemi të gjithë shumë të kënaqur që ndërkohë që edhe vepra bëhet, edhe mësimet jepen. Kush përdor detyrën shtetërore për një përfitim personal mund të përfundojë deri aty ku deri dje, kurrkujt nuk ia priste mendja se mund të përfundonin njerëz me pushtet…”

Rama ripërsëriti se në demokraci çdo indidivd ka të drejtën e prezumimit të pafajësisë deri në momentin që drejtësia të thotë fjalën e fundit.

“… Përgjigja ime është një përgjigje në parim. Në rastin konkret dhe në të gjitha rastet nuk e caktoni as ju e as unë, e cakton drejtësia. Deri në momentin që drejtësia do të thotë fjalën e fundit, ata konsiderohen të pafajshëm. Në komunizëm, diktaturë, është ndryshe.”/tvklan.al