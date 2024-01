“Rama kriminel në kërkim”, Berisha: Shqiptarë ngrihuni, mos e mbajmë turpin në Tiranë

19:13 26/01/2024

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ka bërë thirrje qytetarëve shqiptarë që të ngrihen për të larguar Kryeministrin Edi Rama.

Në fjalën e tij të përditshme para mbështetësve të mbledhur poshtë pallatit, Berisha solli në vëmendje rastin “McGonigal”, duke e konsideruar Kryeministrin Rama një “kriminel në kërkim”.

“Çfarë kemi përpara ne sot? Ne sot kemi përpara kryeministrin më të turpëruar të planetit. Kemi përpara një kriminel ndërkombëtar, që për karrigen e tij, interesa të tij personale, i korrupton vendit udhëheqës të NATO-s, i korrupton vendit të madh të lirisë, kryezbuluesin, kryembrojtësin e vet në luftën kundër korrupsionit. I korrupton atë dhe e paguan për të luftuar Sali Berishën, për të luftuar ju, për të luftuar opozitën, dhe ky përbën një krim madhor ndërkombëtar.

Edi Rama është një kriminel në kërkim, prandaj shqiptarë ngrihuni, të mos mbajmë turpin në Tiranë, se nuk ka komb të qytetëruar që do të pranonte një horr të tillë për kryeministër. Edi Rama i ka kohërat e numëruara, por ftoj shqiptarët t’i presin biletën dhe do të shihni ju se si do të bjerë bashkë me të llumi që e mban në këmbë atë. Shqiptarë, qytetare dhe qytetarë, për dinjitetin tuaj, për dinjitetin e vendit tuaj, të ngriheni në këmbë dhe të kërkoni drejtësi kundër Edi Ramës, të kërkoni drejtësi ndaj këtij kryekorruptori. Mos prisni që Edi Ramën ta ndëshkojë Damani. Damani është një skllav i tij i mjerë, është një qenie e korruptuar në çdo qelizë prej tij. Damani bën gjithçka, të prishë çdo provë, të mashtrojë me çdo akt vetëm e vetëm për të mbrojtur Ramën, sepse mbron veten e tij, është skllav i tij, është mercenar i tij”, tha Sali Berisha ndër të tjera.

Kujtojmë se ish-Kryeministri Berisha është me masë sigurie arrest në shtëpi për dosjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani.

