Rama kritika kryebashkiakëve të PS: Po punoni sikur jeni pa kundërshtarë, me çfarë faqeje do kërkoni rikandidim?

10:45 07/05/2022

Kritika të forta u ka bërë kryebashkiakëve socialistë, Kryeministri Edi Rama në Asamblenë e PS, një pjesë e të cilëve nuk bashkëpunojnë për pastrimin e territorit dhe as për platformën e bashkëqeverisjes.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se një pjesë e kryebashkiakëve nuk janë ju binden urdhrave të platformës së bashkëqeverisjes dhe as nuk kanë krijuar këshillat rinorë.

E duke u ndaluar në këto drejtim, kryesocialisti u është drejtuar këtyre kryebashkiakëve, duke u thënë se si do të kërkojnë një tjetër mandat për të kandiduar në krye të bashkisë në zgjedhjet e ardhshme vendore.

“Zgjedhjet vendore janë në prag. Partia është garanci edhe për këto zgjedhje. Të gjitha këto përmirësime që do bëjmë patjetër që do t’i japin partisë fuqinë e nevojshme për t’i përballuar me sukses këto zgjedhje. Mesa duket disa kryetarë bashkish të cilët hyjnë në një palë zgjedhje pa garë dhe u zgjodhën kryetarë bashkish në një ndeshje pa kundërshtarë kanë vazhduar për inerci të qëndrojnë në krye të bashkive a thua se kundërshtarët e komunitetit nuk ekzistojnë. A thua se papastërtia nuk ekziston.

Po marr papastërtinë që është A-ja dhe që është një sfidë e madhe e këtij mandati. Është për të ardhur keq që një pjesë e konsiderueshme e kryetarëve të bashkive janë krah për krah me ne për të garantuar që Shqipëria të mbyllë këtë kapitull turpi, në pjesë tjetër e kryetarëve të bashkive nuk janë fare të angazhuar në këtë proces. Kërkesës ligjore dhe insistimit të ministrit të Shtetit për Fëmijët dhe Rininë për të ngritur këshillat rinorë vendorë deri tani i janë përgjigjur vetëm 44 bashki dhe afati ka kaluar dhe stërkaluar. Nuk dua t’i marr me emër ata që janë përgjigjur, ata e dinë. Pyetja që ju bëj është me çfarë merreni? Si ka mundësi që nuk ju intereson krijimi i këshillave rinorë? Po çfarë do tu thoni të rinjve dhe të rejave kur të vijnë zgjedhjet?

Është për të vënë duart në kokë që problemi kryesor dhe i vetmi sot i platformës së bashkëqeverisjes janë bashkitë, ministritë që janë shumë më larg qytetarëve natyrshëm në raport me bashkitë që janë institucionet me ligj më pranë qytetarëve. Si ka mundësi që nuk e konsiderojnë ata kryetarë bashkie që janë bërë problem kronik për bashkëqeverisjen se çfarë mundësie e jashtëzakonshme është të kesh këtë instrument dixhital që të jep mundësinë të mësosh për hallet konkrete të njerëzve që i përkasin komunitetit që ti drejton. Si është e mundur që të harxhohen orë të tëra dhe para për t’ju bërë telefonata kryetarëve të bashkive e t’ju thuhet aman e derman nga agjencia e bashkëqeverisjes. Çfarë do t’ju thoni ata që do t’i përgjigjen kësaj pyetje, çfarë do t’u thonë qytetarëve nesër dhe me çfarë syri dhe faqeje do vijnë tek ne që të kërkojnë të jenë përsëri kandidat?

Edhe për plehrat, edhe për mospërgjigjet në platformën e bashkëqeverisjes, edhe për shërbimet nganjëherë skandaloze të këtij lloji tipi kryetari bashkie që për fat të keq është pjesë e familjes së kryetarëve të bashkive të PS, kusuret i mbajmë ne, kusuret i mban qeveria, i mban grupi parlamentar, kusuret i mban PS këtu në krye të punëve”, tha Edi Rama. /tvklan.al