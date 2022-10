Rama kritika partive të majta për mungesë solidariteti

Shpërndaje







15:41 15/10/2022

“Gjermania të na kompensojë për krahun e kualifikuar të punës”

Edhe në fjalimin e mbajtur në Kongresin e Social-Demokratëve Europian, Kryeministri Edi Rama ka provokuar jo pak me kritikat jo vetëm për unionin europian, por dhe për partitë simotra të majta që sipas tij nuk janë aq solidare sa ato të djathtat.

“Mendoj se ka ardhur koha të shohim më në thellësi sesi kjo familje, familja socialdemokrate, ku meqë ra fjala, ka më pak solidaritet në vepra krahasuar me PPE sepse ata të PPE-së e mbështesin njeri-tjetrin verbërisht. Ne këtu e shohim njeri- tjetrin kaq imtësisht sa ndonjëherë e bëjmë edhe nuk kemi solidaritet”, u shpreh Rama.

Kryeministri Rama ka kërkuar mbështetje jo vetëm për krizën energjetike, por specifikisht nga Gjermania të vlerësoj mundësinë e dhënies së një mbështetje në këmbim pas marrjes në gjirin e saj të pjesës më aktive të shoqërise shqiptare, të rinjve.

“Shohim që edhe ata që i paguajmë me paratë e taksapaguesve tanë që të bëhen mjekë e infermierë merren nga Gjermania menjëherë. Nuk duket e drejtë dhe nuk duket solidaritet europian që nga njëra anë të shohësh universitetet dhe të rinjtë e tu të vendit të lihen jashtë sistemit duke u larguar nga vendi sepse duan të bëhen pjesë e këtij sistemi dhe me shumë të drejtë dhe nga ana tjetër të shohim krahun tonë të kualifikuar të punës që merret nga tregu europian, por kjo duhet të jetë njëfarësoj e ekuilibruar me një lloj solidariteti në kuptimin që vendet tona duhet të marrin diçka në këmbim”.

Në panelin që drejtohej nga një socialiste holandeze, Rama kujtoi marrëdhënien e vështirë me kryeministrin Rutte me të cilin tanimë janë bashkëhartues të propozimeve konkrete për të ardhmen e Komunitetit të ri Politik Europian.

“Ishte një bashkëpunim shqiptaro-holandez që në fakt për mua dhe për ne ishte shumë interesante sepse vetëm pak vite më parë Holanda ishte forca më e e ashpër dhe më e padepërtueshme që nuk na linte të vazhdonim negociatat, por më në fund fituan zgjedhjet kështu që na shohin me një sy tjetër tani”.

Bashkëpunim kërkon dhe në nivel ekspertize për sigurinë kibernetike, pasi sqaroi gjatë se Shqipëria u bë viktimë e sulmeve iraniane ngaqë tregoi zemërgjerësi e mikpriti përfaqësuesit e opozitës së Iranit.

“Kur vjen pjesa për botën kibernetike mendoj që do të përballemi edhe me të tjera, jo vetëm Shqipëria, por edhe të tjerët dhe më duket krejt surreale që Europa nuk ka ende një sistem të përbashkët të dhënave dhe një sistem të përbashkët reagimi kur vjen fjala për sigurinë”.

Gjatë kongresit ku u zgjodh kreu i ri i PES ish-kryeministri suedez Stefan Lofven, si pasuesi i bullgarit Sergej Stanishevit, kryeministri Rama siç lajmëron në rrjetet sociale ka patur mundësi të bashkëbisedoi me disa ‘Comrades’, sic përshëndeten mes tyre të majtët, kancelarin Shulz, kryeministrin spanjolle Sanches apo kryeministren e Finlandës, Sana Marin.

Tv Klan