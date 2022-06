Rama-kryebashkiakëve: Taksa e pasurisë është më e rëndësishmja në glob, por shpërfillet në Shqipëri

12:18 17/06/2022

Kryeministri Edi Rama ishte i prerë këtë të premte me kryebashkiakët, të cilëve u tha se nuk mund të justifikohet as papërgjegjshmëria me detyrën, as detyrimet që ka bashkia për të mbledhur detyrimet që kanë qytetarët.

Ai u ndal edhe tek taksa e pasurisë, më e rëndësishmja sipas tij në të gjithë botën, por më e shpërfillura në Shqipëri. Nga kryebashkiakët kërkoi disiplinë financiare, burime të reja të ardhurash dhe përgjegjshmëri më e lartë më raport me qytetarët sa i përket shërbimeve.

“Nuk është e mundur të justifikohet një sjellje papërgjegjshmërie me detyrën dhe detyrimet që ka bashkia duke mbyllur sytë dhe mos mbledhur detyrimet që kanë njerëzit, si konsumatorë të ujit, të çdo shërbimi. Taksa e pasurisë, është taksa më e rëndësishme bashkiake në të gjithë globin. Taksa e pasurisë në këtë cep të globit ku ne jemi, është taksa më e shpërfillur dhe pastaj natyrisht që nuk ka mjaftueshmërisht fonde për të gjitha gjërat që ju doni, se s’ka si të ketë, se nga diku ato fonde dalin. Nuk mund të taksohet njësoj pasuria e një familjeje që jeton me të ardhura mesatare me shtëpinë e dytë dhe të tretë të një familje tjetër. Jo vetëm kaq, por edhe këto, edhe nuk mblidhen pastaj. Disiplinë financiare, burime të reja të ardhurash dhe përgjegjshmëri më e lartë më raport me qytetarët sa i përket shërbimeve”, u shpreh kryeministri Rama./tvklan.al