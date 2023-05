Rama-kryebashkiakëve: T’i puthni dorën çdo njeriu që ju ndalon dhe jo t’i thoni “s’kam kohë”

Shpërndaje







20:23 29/05/2023

Kryeministri i vendit Edi Rama ka zhvilluar pasditen e sotme një takim falenderues në Elbasan.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri Rama është shprehur se ata bëjnë atë që thonë teksa ka shtuar se PS është një skuadër e jashtëzakonshme.

Edi Rama: Duhen mirëkuptuar dhe kundërshtarët tanë që deri në momentin e fundit premtojnë rrëzime të mëdha të gjithë shumicës tonë dhe papritur të nesërmen në mëngjes ngrihen si të tronditur dhe fillojnë e flasin për grabitje sepse ata nuk e dinë dhe nuk e kanë idenë se çfarë rrjeti kapitali njerëzor, zemrash dhe mendjesh i shtrirë në të gjithë territorin e PS, është PS. Ata nuk e dinë se çfarë skuadre e jashtëzakonshme është PS. Por e panë që vota e 14 Majit duhej vendosur me mendje që ne jemi ata që do ta çojmë Shqipërinë vetëm përpara. Ne bëjmë atë që themi edhe e dimë ku ta çojmë këtë vend. Vërtet ka ardhur një pikë ku njerëzit janë të neveritur dhe të lodhur nga sherri, nga konflikti, nga mënyra se si politika i ka tërhequr zvarrë gjithë këto vite dhe në një moment të caktuar panë se zgjedhja është shumë e qartë dhe vendosën.

Gjatë fjalës së tij, Rama ka kërkuar nga kryetarët e bashkive që t’i trajtojnë me respekt banorët e jo të ju thonë që nuk kanë kohë e të mos dëgjojnë problemet e qytetarëve.

Edi Rama: Kam merak që gjithë çfarë janë, udhëheqës, të mos i gënjejë mendja se vota e 14 Majit ishte një votë kënaqësie me ne, njerëzit nuk janë të kënaqur me ne. Nuk jam unë i kënaqur, si mund të jeni ju të kënaqur? Në mesin e mandatit të tretë është shumë për të pasur një besim kaq të madh. Njerëzit nuk janë të kënaqur nga ne, por nuk e kanë humbur besimin tek ne. Pritshmërinë që gjërat të bëhen më mirë e kanë nga PS e nga kandidatët tanë. Ky sa është nder, është dhe rrezik shumë i madh. Ne duhet të bëjmë super sforco të ju kthejmë njerëzve gjithë këtë respekt. Ky respekt kthehet me respekt, duke e ndarë mendjen që kur të dilni nga shtëpia t’i puthni dorën çdo njeriu që ju ndalon dhe jo t’i thoni se “nuk kam kohë”. T’i hapni derën çdo njeriu që troket dhe jo të jua përplasni derën në fytyrë. Ju të mos lejoni që edhe të tjerët që përfaqësojnë institucionet të bëjnë paudhësi. Mos lejoni që një fshatari t’i vini gjobë për gardhin dhe hardhinë duke i kërkuar lekë. Ju duhet të bëheni mbrojtësit më të mëdhenj të çdo njeriu. Bëni çmos që njerëzillëkun të ja ktheni njerëzve 100 %./tvklan.al