Kryeministri Edi Rama, në bashkëbisedim me qytetarët në rubrikqn “Sy m’sy”, u ndal dhe një herë tek kontrata lobuese e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara.

Duke ironizuar përgjigjen e dhënë më herët nga demokratët se nga kush është paguar kontrata, Rama u shpreh se këta “financues patriotë” nuk ekzistojnë.

“Një kontratë patriotike. Janë mbledhur disa patriotë që nuk e di kush janë, sepse nuk janë në fakt”, tha Rama.

“Nuk lëshoi pe” as për deklaratat e mëparshme të Berishës se non-grata u vendos ndaj tij nga bashkëpunimi Rama-Soros. Kryeministri shtron ende pyetjen me dyshim se përse nevojitet kjo kontrata me vlerë 6 milionë dollarë.

“6 milionë dollarë për të pastruar damkën nga balli i bufit të kënetës. Damkën e Shteteve të Bashkuara për korrupsion madhor dhe minim të demokracisë. Por pse duheshin këto 6 milionë dollarë për këtë damkë, nëse kjo damkë ishte damka e një komploti të Sorosit me mua dhe duke shfrytëzuar vulën e Shteteve të Bashkuara. Pse duhej kjo kontratë dhe pse duheshin këto 6 milionë dollarë për të vënë në vend një padrejtësi kaq të madhe që u tha se do vihej sapo të vihej në pushtet Presidenti Donald Trump”, tha Rama.

Pas nuk u la as strategu amerika Chris LaCivita, për të cilin Rama u shpreh se ai është pjesë e zjarrit patriotik.

“Pjesë e zjarrit patriotik është dhe Latifi që erdhi në Tiranë për t’i vënë bufit kapelën në kokë”, tha Rama.

