Rama-Kurtit: Me Kanun edhe hasmit i hapet dera

15:35 06/07/2023

Kryeministri nis nga Shkupi turin ballkanik

Shpresa vdes e fundit për Edi Ramën, ndaj pak orë përpara se të mbërrijë në Prishtinë, nga Shkupi, ku nisi turin ballkanik i ka kujtuar Albin Kurtit që ende nuk ka konfirmuar takimin me të, atë çka thotë Kanuni kur dikush të vjen në shtëpi.

“Kam akoma shpresë që Albini nuk e ka harruar Kanunin që kur të vjen në shtëpi, edhe hasmit i hapet dera dhe është e ndaluar që ta nxjerrë jashtë.”

Në një koment të shkurtër për KE, e akuzon se po shkel mbi gjakun e luftës së Kosovës kur kërkon të ecet përpara në marrëdheniet me Serbinë, Rama këmbëngul në rëndësinë që ka kjo e fundit.

“Mendoj se është rruga më e gabuar të vazhdojmë të rrimë në të shkuarën, të akuzojmë njëri-tjetrin, grindemi me njëri-tjetrin se kush është patrioti i vërtetë.”

E për t’i hequr Albin Kurtit çdo justifikim për të mos u takuar kokë më kokë, pas deklaratave të djeshme të kryeministrit të Kosovës për rëndësinë që ka mbledhja e dy qeverive, i ka nisur sot të firmosura 13 marrëveshjet që do të duhet të ishin nënshkruar në 14 Qershor në Gjakovë.

“Mbetem me shpresë se pas heqjes së merakut të shprehur publikisht nga KM Kurti për qytetarët e penguar të përfitojnë nga 13 marrëveshjet, do të kemi edhe konfirmimin e takimit me Albinin sot pasdite.”

Me turin e ndërmarrë në 5 vendet e Ballkanit Perëndimor, qëllimi është fokusimi i plotë i të 6 vendeve të rajonit tek Procesit i Berlinit, ndaj disa herë e cilësoi të përmbushur misionin e Ballkanit të Hapur që ishte sipas tij, t’i jepte vëmendje për më shumë shtysë liderëve europianë që e iniciuan në 2014.

“Nuk dua fare që në këtë proces për organizmin e Samitit të Berlinit dhe për domosdoshmërinë që të gjithë së bashku të futemi nën ombrellën e Procesit të Berlinit, dëshiroj që Ballkanin e Hapur ta lëmë mënjanë.”

Por Dimitar Kovaçevski, që e priti me nderime, nuk e mendon kështu. Ndryshe nga Rama, ai thotë se “Balllani i Hapur” duhet të vazhdojë sepse nuk e ka përmbushur misionin.

Kovaçevski: Historia me Ballkanin e Hapur nuk ka përfunduar. Ballkani i Hapur nuk e ka kyer misionin e vet.

Rama: Nëse doni të nxjerr një lajmërim vdekje, nuk e kam.

Rama gjithmonë kritik me mbështetjen financiare të BE-së për rajonin, duket se tashmë është i kënaqur me planin qe ka prezantuar Presidentja e Komisionit dhe lajmëron se shumë shpejt në Tiranë me praninë edhe të përfaqësuesve të Unionit, do të ketë një takim informal për këtë plan, ku fton të vijnë të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor.

