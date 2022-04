Rama: Legalizojmë vetëm kanabisin për qëllime mjekësore

Shpërndaje







23:45 07/04/2022

“Nuk do ketë ndërprerje të energjisë, me Berishën nuk negocioj”

Kryeministri Edi Rama i ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan ka shpjeguar në detaje nismën e mazhorancës për legalizimin e kanabisit. Ai tha se nisma parashikon vetëm legalizimin për përdorim mjekësor dhe jo atë për përdorim vetjak.

“Ka dy element legalizimi i kanabisit. Element i lejimit dhe ligjërimit të përdorim vetjak nuk përbën krim dhe shkelje. Dhe elementi tjetër është legalizimi i përdorimit të kanabisit për arsye shëndetësore. Çka do të thotë që sot është një industri e tërë farmaceutike që prodhojnë medikamente dhe kremra. Dhe në rastin tonë është ky element, nuk është elementi i përdorimit vetjak”.

Çështjes së dënimit të Saimir Tahirit i shikon anën pozitive, atë të funksionimit të shtetit.

“Ish-ministri është në kushtet e heqjes së lirisë dhe kjo tregon shumë për reformën dhe qeverisjen tonë dhe është një ndryshim shumë i madh me qeverisjen e PD. Sot jemi në kushtet kur shtetndërtimi ka hyrë në një fazë të re”.

Duke u ndalur tek dy nga zyrtarët e lartë që janë arrestuar për çështjen e inceneratorëve, dhe në mënyrë të veçantë te Lefter Koka dhe Alqi Bllako, Rama tha se ajo është përgjegjësi personale e tyre.

“Unë me Lefter Kokën kam bashkëpunuar në mënyrë të shkëlqyer. Lefter Koka ka qenë anëtarë i partisë tjetër së bashku me Alqi Bllakon. Lefter Koka akuzohet për vepra të cilat nuk i përkasin procesit në vetvete, por një marrëdhënie me subjektet. Dhe në këtë aspekt individi, ministër apo ish-ministër, futet vetë apo futet me shokë, por me mua kjo nuk bën vaki. Për mua kjo është shumë e qartë. Kur i jap mandatin ministrave u them në atë karrige jeni ulur se ju kam zgjedhur unë, por atë karrige do e mbani vetë. Por çdo gjë që do të bëni pas shpinës”.

Ndaj pavarësisht zyrtarëve që kanë përfunduar në bankën e të akuzuarve për këtë dosje, Rama tha se do t’i miratonte sërish inceneratorët, pasi kanë sjellë një përmirësim të madh në administrimin e mbetjeve.

“Për impiantet e inceneratorëve unë jam krenar. Ndaj kemi marrë votat. Ne do të vazhdojmë me mandatet”.

Kreu i qeverisë nuk pranoi të komentojë në detaje pretendimet për abuzime me fondet për inceneratorët, duke pretenduar se tashmë ajo është një çështje që i përket drejtësisë.

Kreu i qeverisë tha se qeveria po bën të pamundurën për të mbrojtur qytetarët nga rritja e çmimeve, ndërsa tha se mbi 500 mijë qytetarë po marrin ndihmën prej 3 mijë Lekë të reja në muaj ndihmë.

“Gati gjysmë milionë njerëz kanë marrë ndihmë, kemi rimbursuar biletën e autobusit”.

Ai përsëriti edhe një herë se pavarësisht rritjes katastrofike të çmimit të energjisë në tregjet ndërkombëtare ai në Shqipëri nuk do pësojë rritje. Por ai paralajmëroi se ata që harxhojnë më shumë mund ta paguajnë më shtrenjtë.

Ndërprerje të energjisë deri më tani nuk shikon arsye të ketë, por kjo sipas tij do të varet nga mundësitë e furnizimit.

Akuzat se vendi ndodhet në krizë energjetike se qeveria ka keqmenaxhuar rezervat hidrike në kaskadën e Drinit, i hodhi poshtë.

Rama nuk i mohoi zërat se emri i tij është përfolur si kandidat për Sekretar të Përgjithshëm të NATO-s.

“Nuk ka rëndësi, edhe mund të jetë përfolur, por nuk përbën rëndësi. Është procesi, edhe për një vit nuk është ky problem. Ndërkohë kontratën e kam me shqiptarët”.

Për momentin ai tha se është i fokusuar te qeverisja, ndërsa tha se nuk i mungon ambicia për të vazhduar më tej.

“Sapo ka filluar. Unë mendoj se si do bëhet ky mandate transformues. Në sekondin e parë që do ta ndiej do ta thoja”.

Sa i përket negociatave për Presidentin, Rama tha se negociatat do zhvillohen me grupet parlamentare, ndërsa përjashtoi nga to ish-Kryeministrin Sali Berisha.

Tv Klan