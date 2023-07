Rama: Lëvizja e sekretariatit të PS nuk ka të bëjë aspak me çfarë flitet për Damianin, ai e ka bërë punën e tij mirë

14:16 29/07/2023

Kryeministri Rama tha se shkarkimi i Damian Gjiknurit nga posti i Sekretarit të Përgjithshëm tha se nuk ka lidhje me akuzat për përfshirjen e tij në aferën e inceneratorëve, por largimi i gjithë kupolës së sekretariatit ekzekutiv sipas Ramës është në funksion të nevojës për të çuar në një tjetër nivel Partinë Socialiste.

Në një prononcim për mediat pas mbledhjes 2-ditore të qeverisë, kryeministri Rama thotë se Damian Gjiknuri e ka bërë punën e tij mirë, përderisa dhe rezultatet kanë folur mirë për Partinë Socialsite.

Edi Rama: Po të nisemi nga theshethemet apo nga përfshirjet paraprake të kujtdo qoftë, unë nuk di kush nuk mbetet këtu në këtë vend pa u bërë pis, po ju them që ndërkohë që raportin tonë me drejtësinë e kem bërë të qartë, lëvizja e të gjithë sekretariatit të PS-së nuk ka të bëjë aspak me çfarë spekulohet për Damianin, ai e ka bërë punën e tij mirë. Damiani e ka bërë punën e tij mirë përderisa dhe rezultatet kanë folur mirë për PS. Të tjerët nuk kanë parë nga vetja, por i kanë gjetur shkaqet jashtë vetes dhe prandaj janë aty ku janë. Të gjitha janë spekulime që mua nuk më interesojnë. Raporti me drejtësinë i kësaj partie është i ndarë komplet. Lëvizjet tek ne bëhen për shkak të nevojës për të shkuar më lart./tvklan.al