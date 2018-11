“Lleshi zv/ministër”, Rama: Nuk mbaron me kaq!

Kryeministri Edi Rama konfirmoi të hënën se Sandër Lleshi do të drejtojë Ministrinë e Brendshme nga posti i zv/ministrit, por paralajmëroi se “nuk mbaron me kaq”.

Kreu i ekzekutivit nuk dha detaje të tjera, por u mjaftua vetëm me një postim në rrjetet sociale ku tha se për më shumë do të flasë nesër në Kuvend.

“Dakordësi e plotë në Grupin Parlamentar. Kuvendi do të miratojë nesër dekretin e Presidentit për shkarkimin e ish-ministrit të brendshëm. Sandër Lleshi do të marrë drejtimin e MB si zëvendës ministër. Por nuk mbaron me kaq. Për më shumë do t’i drejtohem Kuvendit nesër në 10.00”, shkroi Rama në Twitter.

/tvklan.al