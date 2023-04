Rama: Marrëdhëniet me Greqinë në pikun e tyre

Shpërndaje







23:13 28/04/2023

“Shkëmbimet tregtare të ulëta. Për detin vendos Haga”

I ftuar në një prej paneleve të forumit ekonomik të Delfit në Greqi, kryeministri Edi Rama i cilësoi si mjaft të mira marrëdhëniet mes dy vendeve, madje tha se janë në pikun e tyre. Megjithatë u shpreh i pakënaqur për nivelin e shkëmbimeve tregtare.

“Mendoj që marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë janë në pikun e tyre. Ne po punojmë shumë ngushtë me njëri-tjetrin. Nuk është nevoja të jemi në BE që të zgjerojmë marrëdhëniet ekonomike me Greqinë. Është humbur shumë kohë në të shkuarën. E vërteta është që volumi tregtar me Greqinë është shumë herë më i ulët se ç’duhet të ishte. Niveli tregtar mes nesh është më i ulët se vlera e Cristiano Ronaldo”.

I pyetur për një prej çështjeve ende të pazgjidhura mes dy vendeve, ajo e kufirit detar Rama tha se për këtë tashmë do të vendosë Haga.

“Jemi në Hagë”.

Situata në Ballkanin Perëndimor tha se është në përmirësim dhe se vendet kanë filluar të flasin edhe pse lufta në Ukrainë përbën një problem.

“Ballkani Perëndimor ka qenë pjesë luftërash dhe urrejtje. Ne jemi tani në pjesën më të mirë të historisë së rajonit dhe kjo falë BE dhe SHBA. Prej shekujsh ne nuk flisnim me njëri tjetrin. Tani 8-9 vitet e fundit ne po flasim. Nëse flasim për politikat e jashtme të vendeve ballkanike ne kemi një panoramë të përzier”.

Nuk e fshehu miqësinë me presidentin Erdogan kur u pyet për zgjedhjet e 14 Majit në Turqi.

“Unë jam i njëanshëm, jam mik i Presidentit Erdogan. Kështu që mos më pyesni se s’do ju pëlqejë përgjigja ime. Unë mendoj që pavarësisht rezultatit të zgjedhjeve unë mendoj se presidenti Erdogan ka bërë një punë të jashtëzakonshme për vendin e tij. E ka ndryshuar shumë Turqinë. Sigurisht që ka gjëra për të përmirësuar por në raport me BE mund të them që gjëja është komplekse.”

Rama tha se pas hapjes së negociatave mes Shqipërisë dhe BE-së ka një frymë të re bashkëpunimi pasi vendi ynë e sheh atë si të vetmen mundësi ku dëshiron të shkojë.

Tv Klan