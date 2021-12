Rama: Marrim në mbrojtje fëmijët e “heronjve”

15:33 20/12/2021

Dyfishohet ndihma ekonomike edhe për nënat me mbi 3 fëmijë

Duke nisur nga janari i vitit të ardhshëm qeveria vendos të marrë në mbrojtje të gjithë ata fëmijë, prindërit e të cilëve kanë humbur jetën në krye të detyrës. Prezantimin e nismës ligjore e bëri vetë kryeministri Rama nga foltorja e parlamentit.

“Statusi “Fëmijë në kujdesin e Republikës” përfitohet deri në moshën 18 vjeç dhe i siguron fëmijës një kujdes të veçantë deri në moshën 25 vjeç, nëse ndjek arsimin e lartë. Përfitimi llogaritet në bazë të pagës mujore më të lartë të prindit, në masën 100%. Në masën 70% kur ka dy fëmijë që gëzojnë statusin fëmijë nën kujdesin e republikës. Në masën 40% kur në ngarkim të personit që ka humbur jetën ka 4 fëmijë, apo 50 % kur ka tre fëmijë. ”

Rama paralajmëroi gjithashtu edhe dyfishim të ndihmës ekonomike për disa kategori në nevojë.

“Nga muaji i ardhshëm të gjitha nënat me tre e më shumë fëmijë në skemën e ndihmës ekonomike do të përfitojnë dyfish të ndihmës edhe vajzat dhe gratë e dhunuara apo të trafikuara, nënat me fëmijë me aftësi ndryshe dhe po ashtu edhe jetimet që janë në skemën e ndihmës ekonomike.”

Sipas kryeministrit, rritja e ndihmës ekonomike është në vazhdën e asaj për rritjen e pagave dhe pensioneve.

