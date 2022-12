Rama: Masat e marra për 6 Dhjetorin nuk diskutohen

15:36 01/12/2022

“Opozita nuk e merr dot peng vendin dhe samitin”

Masat e sigurisë të marra për samitin e 6 Dhjetorit dhe refuzimi i lejes nga policia për protestën e opozitës, nuk janë marrë nga qeveria, por nga organizatorët. Ndaj Kryeministri Rama thotë se ato nuk janë të negociueshme.

“Janë masa sigurie të bazuara në kritere dhe në standarde që do t’i garantojë çdo vend që do të marrë përsipër të mikpresë një samit të këtyre përmasave. Këto janë të bazuara në kërkesat që kanë ata që vijnë këtu dhe organizojnë samitin. Këtë samit e organizon Këshilli Europian, nuk e organizon Shqipëria. Shqipëria është mbështetëse dhe është mikpritëse e këtij samiti. Ky nuk është vendim i qeverisë shqiptare. Këtu hyjnë në fushë siguria e samitit dhe garantimi i të gjitha masave të kërkuara të sigurisë për të gjithë liderët dhe delegacionet e mbarë Europës. Çfarë lidhje ka kjo këtu me Mujin dhe Halilin? Unë nuk shoh lidhje”.

Kryeministri thotë se opozita s’mund të marrë peng as vendin dhe aq më pak një samit të përmasave ndërkombëtare, si ai i 6 Dhjetorit.

“Këtu nuk ka palë që tërhiqen ose jo. Këtu ka një aktivitet që është aktiviteti më i rëndësishmi në historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë, apo të Shqipërisë para se të bëhej republikë. Nuk ka ndodhur kurrë që në Shqipëri të zbresë i gjithë kontinenti me shprehje të qartë respekti për Shqipërinë dhe në mbështetje të asaj linje tanimë të kristalizuar që e sheh Shqipërinë si një faktor kyç në rajon dhe për shkak të rajonit në funksion të Europës. Këto pastaj historitë e 1912-s që vazhdojnë dhe tirren janë çështje që për fat të keq nuk i shmangim dot. Por nga ana tjetër nuk mund ta marrin dot peng as Shqipërinë dhe aq më pak një samit të këtyre përmasave. Kjo nuk është çështje palësh, tërhiqen ose jo”.

I pyetur nëse 6 Dhjetori do të jetë ditë pushimi, Kryeministri Rama tha se puna do të vazhdojë normalisht.

“Nuk është marrë asnjë ditë pushimi, nuk ka asnjë ditë pushimi. Është një lajm i rremë dhe puna do të vazhdojë normalisht”.

Në ditën e zhvillimit të samitit, disa rrugë të kryeqytetit do të jenë të bllokuara, si pjesë e masave për të garantuar mbarëvajtjen e tij.

Tv Klan