Rama mban fjalën në Derviçan

Shpërndaje







13:00 27/10/2023

Vendoset busti i ish-kryministrit grek Konstantinos Mitsotakis

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama e ka mbajtur fjalën që i dha me 22 Dhjetor 2022 homologut të tij grek Kyrjakos Mitsotakis për vendosjen në Derviçan të bustit të babait të tij të ndjere ish-kryeministrit të Greqisë, Konstantinos Mitsotakis.

Kreu i qeverisë shqiptare e nisi fjalën e tij me përshëndetje në greqisht.

“Të dashur miq, motra e vëllezër, sot kujtojmë dhe kremtojmë me vendosjen e bustit jetën e një personazhi historik të Greqisë fqinje. Konstantinos Mitsotakis ishte kryeministri i parë grek që zbriti në Shqipëri dhe vizitoi Derviçanin. Do kisha dëshiruar shumë që sot të ishte këtu edhe Kyrjakos Mitsotakis djali i Konstantinosit, kryeministri i sotëm i Greqisë dhe miku im i dashur. Por me siguri edhe ia do të rikthehet në këtë shesh, për më tepër që jua ka premtuar ku që nga sot sheshi mba emrin e të atit.”

Në mungesë të homologut Mitsotakis Rama komentoi edhe marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë.

“Ju e dini po ashtu se jeni për Shqipërinë një pasuri e çmuar, një urë e pazëvendësueshme e një fqinjësie të mirë me Greqinë. Një lidhje e pandashme, mendjesh e zemrash mes popujve që jo vetëm nuk këputet kurrë brenda njerëzve, por as nuk dobësohet dot kur politika hyn në mes tyre së prapthi me tekat dhe me arsyet e mosarsyes së saj. Jam krenar për vendin tonë të përbashkët Shqipërinë, ku minoritetet gëzojnë me ligj dhe me zakon të drejtat e barabarta me shqiptarët etnike dhe ku asnjë hall, asnjë problem, asnjë shqetësim nuk ndryshon nga hallet, problemet dhe shqetësimet e të gjithë qytetarëve të republikës sonë. Fatkeqësisht hera herës politikat elektorale me nevojat e saj jo domethënëse për fatet e vendeve dhe popujve tanë trazon dhe rrjedhën e natyrshme të vëllazërisë së plazmuar qysh në lindjen e kohërave mes fqinjëve si Shqipëria dhe Greqia, por janë gjëra që kalojnë. Edhe pse do të ishte mirë që të mos ndodhin siç do të ishte mirë të mos ndodhin por herë më lehgtë e herë më vështirë kalojnë edhe sherret e keqkuptimet mes vëllezërve që jetojnë në shtëpi të ndryshme.”

Në ceremoninë e përurimit të sheshit në Derviçan pala greke u përfaqësua nga ish-komisioneri evropian Dimitri Avramopulos sot deputet i partisë Demokracia e Re në pushtet në Greqi.

Konstantinos Mitsotakis ishte kryeministri i parë grek që vizitoi Dropullin pas ndryshimeve demokratike në vendin tonë.

Klan News