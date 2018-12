Rama: Nëse i shmangeni përgjegjësisë, të rishikohet autonomia universitare

Kryeministri Edi Rama takoi të enjten në Ministrinë e Arsimit rektorët dhe dekanët, ku foli për 8 kërkesat e studentëve. Takimi erdhi pas refuzimit të vazhdueshëm të studentëve protestues për t’u futur në dialog me qeverinë, për realizimin e kërkesave të tyre.

Rama tha se “autonomia universitare është kthyer në arratisje nga përgjegjësia e universiteteve. Nëse ka ardhur dita që ju të fshiheni kur duhet t’i dilni ju përballë studentëve për disa çështje që kanë të bëjnë me universitetin. Nëse ka ardhur dita që ju të shkelni syrin dhe të mbyllni dyert që studentët të dalin në rrugë, nëse ka ardhur dita që trupat brenda të ndahen në të partive dhe për llogari të tyre të nxisin studentët të dalin në rrugë dhe nëse ka ardhur dita që t’ia lini rrugës fatin e studentëve dhe të mos merrni pjesë, jo në marrëdhënien e krijuar mes protestuesve dhe qeverisë se s’jam fare për këtë këtu, por në marrjen e përgjegjësive, në një situatë kur përgjegjësia është shumë e qartë, të paktën për mua dhe për qeverinë përgjegjësia është shumë e qartë, atëherë më falni, por duhet ta rishikojmë rishikojmë autonominë universitare. Mbase ka qenë e parakohshme, mbase ka qenë e nxituar që ne të sanksiononim një autonomi universitare që e bën rektorin, dekanin, drejtuesin krejtësisht të pavarur dhe të paprekshëm nga qeveria.”

Kreu i qeverisë tha se e ka të pamundur të kuptojë se si është e mundur që Universiteti i Tiranës harxhon 6 milionë euro për roje sigurie dhe 0 euro për kërkime shkencore.

“Nëse deri sot kam thënë se jam i gatshëm të marr përgjegjësitë e mia, jam i gatshëm ta pranoj atë pjesë të shuplakës mbi qeverinë, pasi kam besuar më shumë tek autonomia universitare, sot nuk jam më i gatshëm... Po ndodh diçka e pandodhur. Është hera e parë që një protestë studentësh mbahet gjallë duke refuzuar zgjidhjen. Dhe kjo nuk është mister dhe s’ka as nevojë të jesh politolog ta kuptosh se kush e ka mbjellë këtë farë. Pjesa më e madhe e studentëve që dolën presin zgjidhje me të drejtë. A nuk e meritojnë vallë një reflektim? Ajo që ka kërkuar lëvizja studentore e 90-s ishte dialogu. A nuk meriton një reflektim kjo, se deri ku i kemi lënë ne studentët dhe cili është kuptimi i tyre i demokracisë? Mendimi i universiteteve është i rëndësishëm. Pedagogët disa janë fshehur, disa janë nën akuzë, disa gëzohen… Unë i kam ‘po’ të gjitha pikat, por kam nevojë për ‘si’ ”, tha Rama.

Kryeministri tha se “dy herë më ka ndodhur që më thonë s’dua të të dëgjojmë. Një herë kur doja të bëhesha kryetar i Partisë Socialiste dhe për herë të dytë tani. Për mua 8 pikat e ngritura janë vetëm parathënia e një libri që është shumë i ngatërruar por që patjetër duhet kaluar dhe korrigjuar i gjithi. Nuk diskutohet që gjithçka dhe gjithkush ka pasur lidhje me arsimin e lartë ka përgjegjësi. Nuk jam unë që duhet t’ju them juve se sa përgjegjësi keni. Jeni ju që duhet ta nxirrni përgjegjësinë tuaj. Unë nuk jam më ai që isha përpara kësaj historie në raport me Universitetin. Protesta do të mbarojë një ditë, studentët do të kthehen në gjendjen normale, por mua sa të jem kryeministër do të më keni protestues në çështjen e universitetit”, tha Rama.

Kryeministri tha se është dashur që studentët të dalin në protestë, që të mësonte se studentët e verbër nuk marrin asnjë lloj ndihme gjatë kohës së studimeve.

“Mos dilni në TV që të mbroni qeverinë se na dëmtoni në këtë fazë, për shkak të imazhit që keni ndër studentë. Këtu nuk është në lojë një gjë e vogël, por fati i universiteteve. Në këtë gjë që ka ndodhur, ju keni rol kryesor. Ju nuk mund t’i rrini larg dhe nuk mund të mos flisni me ta (studentët), për disa të vërteta që po ngatërrohen dhe ata. Të ruhen dhe ca të vërteta të rrugës së mbarë që ka përvijuar Ligji i Arsimit të Lartë.”

“Në këtë moment është koha për të mos u fshehur më”, ishte mesazhi i fundit i kreut të qeverisë për rektorët dhe dekanët. “8 pikat nuk janë “po”, apo “jo”, por janë “po” dhe “si”. Të gjithë duhet ta kuptojnë se kemi të bëjmë me një zonë autonome, kur qeveria ka rolin e saj, por ku barra kryesore në menaxhimin e të gjithave sa i takon Universitetit.”

