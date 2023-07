Rama mbërrin në Shkup, pritet nga zv/Kryeministri Grubi (Video)

10:37 06/07/2023

Kryeministri Edi Rama ka mbërritur në aeroportin e Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Ai është pritur në aeroport nga zëvendëskryministri Artan Grubi.

Programi i vizitës së Ramës në Maqedoninë e Veriut parashikon një takim kokë më kokë me Kryeministrin e vendit, Dimitar Kovaçevski dhe më pas takim mes delegacioneve të të dyja vendeve.

Në orën 12:00 do të jetë konferenca e përbashkët për shtyp e Kryeministrave Rama-Kovaçevski.

Pas takimit mes delegacioneve është parashikuar drekë e përbashkët, ndërsa më pas Rama do të udhëtojë drejt Kosovës, për të realizuar takim fillimisht me Presidenten Vjosa Osmani e më pas me kryeparlamentain Glauk konjufca.

Kujtojmë që ende është në pritje konfirmimi për një takim të mundshëm me kryeministrin Albin Kurti. /tvklan.al

AXHENDA E KRYEMINISTRIT RAMA GJATË TURIT 2-DITOR NË BALLKAN