Rama: Mbi 14 mijë infermierë do të përfitojnë rritje page me buxhetin e ri

08:13 12/11/2023

Në buxhetin e vitit 2024 është parashikuar rritje e pagave për 14 207 infermierë. Kështu shprehet kryeministri Edi Rama nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale.

“Mirëmëngjes dhe me lajmin e mirë se me buxhetin e ri do ketë rritje të pagave për 14.207 infermierë, ju uroj një të diel të mbarë”, shkroi kryeministri.

Sipas tij pagat e infermierëve do të rriten 15 mijë Lekë./tvklan.al