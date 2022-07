Rama mbledh ekipin negociator me BE-në

12:02 30/07/2022

“Do keni dhimbje koke, por ia vlen për vendimin historik”

Në krah të Kryenegociatores dhe Ministres për Europën dhe Punët e Jashtme, Kryeministri Rama ndau edhe porositë e para me ekipin që do të udhëheqë negociatat me Bashkimin Europian.

“Dua që në Bruksel, Skuadra shqiptare të krijojë një përshtypje pozitive Sfida është komplet e re, vendosja e kryenegociatores së re nënvizon ndryshimin e natyrës së marrëdhënieve mes nesh dhe BE, përmes kryenegociatorit si urë”.

Të vetët i paralajmëroi për një rrugë të vështirë, duke i ftuar të mos punojnë në këtë proces të izoluar.

“Dhimbje koke për procesin do t’i keni, do t’i mbani dhe do ndiheni shpresoj të nderuar që ju takon juve t’ju dhembë koka për një gjë që është kaq historike dhe i rëndësishëm për vendin.”

Në të parën fjalë që pas marrjes së detyrës së kryenegociatores dhe emërimit si Ministre e Shtetit, Majlinda Dhuka kërkoi nga bashkëpuntorët e saj bashkëpunim në këtë proces.

“Momenti është historik, besimi që na është dhënë është i veçantë, do t’ju lutesha për bashkëpunim maksimal.”

Ndërsa Ministria Xhaçka duke i mëshuar procesit screening e vuri theksin tek Reforma në Drejtësi, që është edhe në krye të axhendës së punës.

Në takimin me ekipin e negociatave me BE-në, kryeministri paralajmëroi edhe ngritjen e një Këshilli Ndërministror për çështjet europiane, ku në mënyrë periodike të përjavshme do të bëhet edhe bilanci për çështjet e karakterit politik, që do të adresohen lidhur me procesin e negociatave.

