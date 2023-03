Rama mbledh grupin parlamentar të PS, kërkon angazhim në zgjedhjet e 14 Majit

00:07 16/03/2023

Deputetët socialistë do të mbajnë përgjegjësi për rezultatin e zgjedhjeve të 14 Majit në zonat e tyre. Ky është vendimi i kryeministrit i komunikuar në një mbledhje të grupit parlamentar të shumicës pasditen e të mërkurës që zgjati rreth 1 orë.

Edi Rama u ka kërkuar të zgjedhurve socialistë angazhim maksimal për të luftuar për çdo votë. E në funksion të këtij angazhimi i urdhëron të përdorin gjerësisht aplikacionin Aktivisti ku shpërndahen dhe jepen pëlqime për çdo aktivitet të qeverisë dhe partisë.

Deputetët që ende mbajnë shpresa se mund të kenë shansin për të qenë kandidate për kryetarë bashkie në mënyrë të veçantë në Vlorë ju bën të qartë se ambiciet e tyre janë të pashpresa.

Rama ka deklaruar se do të shkojë personalisht për t’i komunikuar bazës socialiste të përzgjedhurin për ta kandiduar. Të vetmin deputet që ka veçuar me emër të përveçëm që do të jetë kandidat është Benet Beci që do të lërë mandatin për t’u përballur në garën për Bashkinë e Shkodrës.

Kryesia socialiste që do të mblidhet pasditen e të enjtes mendohet se do të përmbyllë listën me kandidatët për 61 bashkitë, por që publikisht do të zyrtarizohen vetëm 48 orë përpara se të dorëzohet në KQZ.

