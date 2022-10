Rama mbledh më 7 dhe 8 Tetor kryebashkiakët dhe drejtuesit politikë të qarqeve

12:06 04/10/2022

Kryeministri Edi Rama do të takohet me kryebashkiakët dhe drejtuesit politikë të qarqeve. Kreu i qeverisë mësohet se do të takohet me ta në Durrës në datat 7 dhe 8 Tetor.

Nuk dihet se çfarë do të diskutohet mes tyre, por takimi vjen në kuadër të përgatitjes për zgjedhjet e ardhshme vendore.

Kujtojmë që gjatë ditës së sotme Presidenti Bejram Begaj do të nisë konsultimet me grupet parlamentare për të vendosur datën e zgjedhjeve./tvklan.al