Pasi morën drejtimin e pushtetit vendor dy vjet më parë, socialistët kërkojnë vota maksimale edhe në zgjedhjet parlamentare të 11 Majit në Shkodër.

Në një takim me gratë dhe vajzat e këtij qyteti kryesocialisti Edi Rama krahasoi punët që janë bërë nga PS në dy vjet me ato të bëra nga PD në qytetin bastion të së djathtës.

Shkodranëve u kujtoi se sa u është lutur që ta votojnë PS-në.

Kërkoi që më 11 Maj të sigurohet shumicë e fortë për të garantuar drejtësi dhe anëtarësimin në BE.

Këto mesazhe kryesocialisti Edi Rama i përcolli edhe në një takim me të rinjtë, votues për herë të parë. Sipas Ramës PD në Shkodër përfaqësohet me xhaketat e vjetra, ndërsa PS me të rinjtë.

Në Shkodër Rama mori pjesë dhe në prezantimin e projektit të shkollës historike të qytetit Ismail Qemali që ai premton se do jetë shkolla më e bukur në Ballkan.

Klan News