Rama me furnizuesit e naftës: Çmimi do të miratohet nga Bordi Kombëtar, kush nuk zbaton rregullin humb pikën e karburantit

Shpërndaje







09:46 11/03/2022

Kryeministri Edi Rama është duke zhvilluar një takim me furnizuesit e naftës për rritjen e çmimeve. Kreu i qeverisë i njoftoi ata se qeveria do të hyjë në administrimin e furnizimit me karburant.

Kreu i qeverisë tha se brenda 24 orësh do të kalojë një akt normativ me fuqinë e ligjit dhe për të administruar furnizimin do të ngrihet një Bord Kombëtar i Furnizimit me Karburant. Në këtë bord do të jenë përfaqësues të qeverisë dhe 5 përfaqësues të furnitorëve me karburant.

Rama njoftoi se çmimet do të miratohen nga bordi dhe kush shkel rregullin do të humbasë pikën e karburantit. Kreu i qeverisë bëri thirrje për patriotizëm dhe u shpreh se “kjo nuk është koha për të fituar, por për të rezistuar”.

Ndërhyrjen e qeverisë e sheh të domosdoshme pasi sipas Ramës jemi në kohë lufte dhe “nuk kemi asnjë rrugë tjetër”.

“Mendoj që sot duhet të jeni të vetëdijshëm që i përkisni asaj pjese të shoqërisë shqiptare që duhet të bëjë sakrificë. Shumë e thjeshtë. Duhet të ndihmoni veten me kujtimin e asaj që ishit përpara se të ishit ata që jeni. Kjo nuk është koha për të fituar, por për të rezistuar. Kjo është koha për të ndarë pjesën tuaj të barrës. Ne kemi detyrimin të mbajmë barrën më të madhe. Nuk mund të ndodhë që ju të fitoni asgjë më shumë se sa ju duhet të mbështesni, furnizoni popullin shqiptar. Në këto kushte ne do të kalojmë brenda 24 orësh një akt normativ me fuqinë e ligjit dhe qeveria do të hyjë në administrimin e furnizimit bashkë me ju përmes një Bordi Kombëtar të Furnizimit me Karburant. Çdo ditë ju dhe qeveria, pra përfaqësuesit e qeverisë dhe konkretisht Ministrja e Financave dhe Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Drejtori i Tatimeve, Drejtori i Doganave dhe kryetari i Autoritetit të Konkurrencës do të jenë në tryezë me 5 përfaqësues nga ju. Zgjidheni ju! Nuk do të ketë asnjë tabelë në asnjë pikë karburanti ku do të shfaqet një çmim që nuk është miratuar nga bordi. Nëse dikush bën këtë humb pikën e karburantit. Kjo është luftë, këtu nuk funksionojnë rregullat! Nuk jam ideolog i tregut të lirë apo i shtetit si fuqi diktuese në ekonomi. Thjesht dhe vetëm besoj se liria ekonomike është themelore dhe nuk i shkoj teorisë që shteti duhet të futet për të kontrolluar çmimet. Shteti nuk e bën dot edhe sikur të dojë. Kudo ku është bërë nuk ka funksionuar, por këto janë historira të një kohë paqeje, por jemi në kohë lufte. Nuk kemi asnjë rrugë tjetër. Ju e dini më mirë se sa unë”, tha Rama./tvklan.al