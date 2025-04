Në takimin me përfaqësues të bizneseve në Shëngjin e Velipojë, Rama theksoi nevojën e një krijimit të një infrastrukture që synon turistët elitarë.

Sa i përket projektit të urës që lidh Ulqinin me Velipojën, Rama tha se nuk kanë pasur shumë “sintoni” me palën malazeze.



Rama përmendi nënstacionin e ri elektrik në Velipojë, atë të Shëngjinit si dhe by pass-in e kësaj zone.

