Rama: Me “Open Balkan” më pak burokraci në doganë

20:33 07/06/2022

“U japim fund paranojave dhe teorive konspirative”

Përpara se t’i bashkohej samitit të radhës të Ballkanit të Hapur në Ohër të Maqedonisë së Veriut, Kryeministri Edi Rama u ndal për disa momente në doganën e Qafë Thanës ku është çelur tashmë një korsi e dedikuar për kamionët e kompanive të certifikuara Operatorë Ekonomikë të Autorizuar.

Kreu i qeverisë shqiptare tha se me Open Balkan marrin fund burokracitë dhe vonesat në dogana për mallrat dhe qytetarët. Rama thotë se vënia në zbatim konkret e marrëveshjeve mes 3 vendeve do t’u japë një përgjigje edhe kritikëve të kësaj nisme.

Sipas Ramës me Open Balkan, në dogana do të ketë më pak kontrolle fizike dhe të dokumentacionit në krahasim me operatorët ekonomikë të tjerë; Trajtim dhe njoftim prioritar në rast seleksionimi për kontroll doganor dhe mundësi për të kërkuar hapësira specifike përveç zyrave doganore për kontrollet e doganë.

