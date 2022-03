Rama: Me të njëjtin vullnet dhe durim si në pandemi mund të përballojmë krizën energjetike dhe pasojat e luftës

08:20 10/03/2022

Kryeministri Edi Rama e ka nisur këtë të enjte me një postim në rrjetet sociale në lidhje me pandeminë.

Kreu i qeverisë shkruan se sistemi ynë shëndetësor mbajti peshën e një tragjedie si pandemia falë vetëmohimit të stafeve mjekësore dhe investimeve domethënëse.

Të njëjtën bindje shpreh se me vullnet e durim mund të përballojmë edhe krizën energjetike dhe pasojat e luftës në Ukrainë.

“Dhe më këtë video që tregon se si falë vetëmohimit të stafeve mjekësore e investimeve domethënëse, sistemi ynë shëndetësor e mbajti peshën e një tragjedie si pandemia që vjen një herë në 100 vjet, si edhe me bindjen se me të njëjtin vullnet e durim, do të mund t’i përballojmë edhe krizën energjetike bashkë me pasojat e luftës së egër në Ukrainë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama./tvklan.al