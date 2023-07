Rama mesazh ngushëllimi Presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe

10:55 27/07/2023

Kryeministri: Mendimet tona shkojnë për ju në këtë kohë të vështirë

Kryeministri Edi Rama i shprehu ngushëllimet Presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheik Mohamed bin Zayed Al Nahyan për ndarjen nga jeta të vëllait të tij.

“Uroj që ata të gjejnë force dhe ngushëllim në kujtimet e njeriut të tyre të dashur. Mendimet tona shkojnë për ju në këtë kohë të vështirë”, shkruan Rama në mesazhin e tij të ngushëllimit.

Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan, vëllai i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, u nda nga jeta, për shkak të një sëmundje kardiake. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shpallur një periudhë zie treditore duke filluar nga e enjtja.

Klan News

My deepest condolences to the UAE President, His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan and to His family and friends affected by the heartbreaking of HH brother, Sheikh Saeed bin Zayed Al Nahyan????May they find strength, comfort, and solace in the cherished memories of their… pic.twitter.com/7GAYErtzkN